Богдан віджартувався про звільнення фотожабою до Дня закоханих
П'ятниця, 14 лютого 2020, 21:30
Щойно звільнений з посади голови Офісу президента Андрій Богдан вперше "з’явився на людях". Він запостив у Facebook фотожабу зі своїм зображенням на тлі червоних сердечок і з грайливим підписом.
Джерело: сторінка Богдана у Facebook
Деталі: екскерівник ОП постає перед нами у червоному піджаку, нібито купаючись в рожево-червоних сердечках.
Напис над зображенням каже: "Мене важко знайти, легко загубити і неможливо забути".
Насправді автором цього колажу виступає видання "Слово і діло". Воно зробило до Дня закоханих добірку валентинок із зображеннями відомих діячів і розмістило їх у Фейсбук. Тут і Зеленський з дружиною, і Петро Порошенко, і Юлія Тимошенко, і навіть Олександр Дубинський.
Українська правда