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Богдан віджартувався про звільнення фотожабою до Дня закоханих

П'ятниця, 14 лютого 2020, 21:30
Богдан віджартувався про звільнення фотожабою до Дня закоханих

Щойно звільнений з посади голови Офісу президента Андрій Богдан вперше "з’явився на людях". Він запостив у Facebook фотожабу зі своїм зображенням на тлі червоних сердечок і з грайливим підписом.

Джерело: сторінка Богдана у Facebook

Деталі: екскерівник ОП постає перед нами у червоному піджаку, нібито купаючись в рожево-червоних сердечках.

Напис над зображенням каже: "Мене важко знайти, легко загубити і неможливо забути".

Насправді автором цього колажу виступає видання "Слово і діло". Воно зробило до Дня закоханих добірку валентинок із зображеннями відомих діячів і розмістило їх у Фейсбук. Тут і Зеленський з дружиною, і Петро Порошенко, і Юлія Тимошенко, і навіть Олександр Дубинський.

 

Українська правда

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Теми: БогданЗеленськийкурйоз
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