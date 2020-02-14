Богдан отшутился про отставку фотожабой ко Дню влюбленных

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Пятница, 14 февраля 2020, 22:30

Только что уволенный с должности главы Офиса президента Андрей Богдан впервые "вышел в люди". Он запостил в Facebook фотожабу со своим изображением на фоне красных сердечек и с игривой подписью.

Источник: страница Богдана в Facebook

Детали: экс-руководитель ОП предстает перед нами в красном пиджаке, как бы купаясь в розово-красных сердечках.

Надпись над изображением гласит: "Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть".

Українська правда
Темы: Богдан Зеленский курьез


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