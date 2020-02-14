Богдан отшутился про отставку фотожабой ко Дню влюбленных

Только что уволенный с должности главы Офиса президента Андрей Богдан впервые "вышел в люди". Он запостил в Facebook фотожабу со своим изображением на фоне красных сердечек и с игривой подписью.

Источник: страница Богдана в Facebook

Детали: экс-руководитель ОП предстает перед нами в красном пиджаке, как бы купаясь в розово-красных сердечках.

Надпись над изображением гласит: "Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть".

На самом деле автором этого коллажа выступает издание "Слово и дело". Оно сделало ко Дню влюбленных подборку валентинок с изображениями известных деятелей и разместило их в Фейсбук. Здесь и Зеленский с женой, и Петр Порошенко, и Юлия Тимошенко, и даже Александр Дубинский.