Богдан отшутился про отставку фотожабой ко Дню влюбленных
1388 просмотров
Пятница, 14 февраля 2020, 22:30
Только что уволенный с должности главы Офиса президента Андрей Богдан впервые "вышел в люди". Он запостил в Facebook фотожабу со своим изображением на фоне красных сердечек и с игривой подписью.
Источник: страница Богдана в Facebook
Детали: экс-руководитель ОП предстает перед нами в красном пиджаке, как бы купаясь в розово-красных сердечках.
Надпись над изображением гласит: "Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть".
Українська правда
powered by lun.ua