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Україна йде в НАТО, є лише питання тактичного плану - Загороднюк

П'ятниця, 14 лютого 2020, 22:49

Україна йде до членства в НАТО і на нинішньому етапі сфокусувалася на партнерстві з розширеними можливостями.

Про це заявив міністр оборони України Загороднюк в інтерв'ю Deutsche Welle, повідомляє "Європейська правда".

"Ми йдемо в НАТО. Крапка. Є лише питання тактичного плану. Яким чином ми побудуємо план. Зараз ми робимо фокус на партнерстві з розширеними можливостями", - сказав міністр.

Він нагадав, що близько двох тижнів тому Україна оновила заявку на партнерство з розширеними можливостями (Enhanced oportunity partner, EOP). 

"Заявку розглядатимуть у жовтні. Зараз ми проводимо переговори з країнами-членами альянсу, аби вони підтримали цю заявку", - зазначив Загороднюк.

План дій щодо членства в НАТО "так само стоїть на порядку денному", наголосив він.

"Ми вже заручилися підтримкою багатьох країн НАТО. З деякими ще працюємо", - каже міністр.

За його словами, цього року Україна має узгодити стандарти НАТО верхнього рівня, які стосуються управління збройними силами.

"Йдеться загалом про перелік з близько 150 стандартів. Цей рік взагалі буде ключовим щодо переходу на стандарти НАТО. У березні ми очікуємо ухвалення Верховною радою закону, який регулює перехід збройних сил на нову систему управління. Функції головнокомандувача і начальника генштабу будуть розділені, саме від цієї структурної зміни відштовхуватиметься подальша трансформація", - пояснив очільник Міноборони.

"Українська правда" в Threads

Теми: НАТОЗагороднюкУкраїна
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