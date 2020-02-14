Украина идет в НАТО, есть лишь вопрос тактического плана - Загороднюк

Украина идет к членству в НАТО и на нынешнем этапе сфокусировалась на партнерстве с расширенными возможностями.

Об этом заявил министр обороны Украины Загороднюк в интервью Deutsche Welle, сообщает "Европейская правда".

"Мы идем в НАТО. Точка. Есть только вопрос тактического плана. Каким образом мы построим план. Сейчас мы делаем фокус на партнерстве с расширенными возможностями", - сказал министр.

Он напомнил, что около двух недель назад Украина обновила заявку на партнерство с расширенными возможностями (Enhanced oportunity partner, EOP).

"Заявку рассмотрят в октябре. Сейчас мы проводим переговоры со странами-членами альянса, чтобы они поддержали эту заявку", - отметил Загороднюк.

План действий по членству в НАТО "также стоит на повестке дня", подчеркнул он.

"Мы уже заручились поддержкой многих стран НАТО. С некоторыми еще работаем", - говорит министр.

По его словам, в этом году Украина должна согласовать стандарты НАТО верхнего уровня, касающиеся управления вооруженными силами.

"Речь идет в целом о перечне из около 150 стандартов. Этот год вообще будет ключевым при переходе на стандарты НАТО. В марте мы ожидаем принятия Верховной Радой закона, регулирующего переход вооруженных сил на новую систему управления. Функции главнокомандующего и начальника генштаба будут разделены, именно от этого структурного изменения будет отталкиваться дальнейшая трансформация", - пояснил глава Минобороны.