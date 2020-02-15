Білий дім надав Конгресу обґрунтування операції з убивства Сулеймані

Адміністрація президента США Дональда Трампа направила в Конгрес офіційне обґрунтування військової операції, в результаті якої був убитий іранський військовий генерал Касем Сулеймані.

Джерело: Документ Білого дому

Дослівно: "Мета операції полягала в захисті військовослужбовців США, стримуванні Ірану від здійснення чи сприяння подальшим атакам проти сил та інтересів США, підрив спроможності Ірану та підтримуваних підрозділом Аль-Кудс бойовиків здійснювати напади та припинення стратегічної ескалації атак з іранського боку".

Що передувало: Президент США Дональд Трамп заявив, що вбитий Штатами іранський генерал Касем Сулеймані готував напади на чотири іноземні посольства.

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