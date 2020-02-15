Білий дім надав Конгресу обґрунтування операції з убивства Сулеймані
Адміністрація президента США Дональда Трампа направила в Конгрес офіційне обґрунтування військової операції, в результаті якої був убитий іранський військовий генерал Касем Сулеймані.
Джерело: Документ Білого дому
Дослівно: "Мета операції полягала в захисті військовослужбовців США, стримуванні Ірану від здійснення чи сприяння подальшим атакам проти сил та інтересів США, підрив спроможності Ірану та підтримуваних підрозділом Аль-Кудс бойовиків здійснювати напади та припинення стратегічної ескалації атак з іранського боку".
Що передувало: Президент США Дональд Трамп заявив, що вбитий Штатами іранський генерал Касем Сулеймані готував напади на чотири іноземні посольства.
Передісторія:
- 3 січня американські збройні сили завдали удару по військовій базі поблизу міжнародного аеропорту Багдада. Загинули вісім осіб, зокрема іранський генерал Касем Сулеймані. Сулеймані був командиром організації, яку США вважає терористичною. Президент Дональд Трамп заявив, що Сулеймані був "терористом номер один у світі".
- 8 січня Іран відкрито здійснив напад на дві американські військові бази - авіабазу аль-Асад у 160 км на захід від Багдада та аеропорт Ербіля на півночі країни.
- Іранське державне телебачення заявило, що напад був помстою за вбивство Сулеймані.