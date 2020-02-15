Белый дом предоставил Конгрессу обоснования операции по убийству Сулеймани
Суббота, 15 февраля 2020, 05:29
Администрация президента США Дональда Трампа направила в Конгресс официальное обоснование военной операции, в результате которой был убит иранский военный генерал Касем Сулеймани.
Источник: Документ Белого дома
Дословно: "Цель операции состояла в защите военнослужащих США, сдерживании Ирана от осуществления или содействия дальнейшим атакам против сил и интересов США, подрыв способности Ирана и поддержки подразделением Аль-Кудс боевиков совершать нападения и прекращения стратегической эскалации атак с иранской стороны".
Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый Штатами иранский генерал Касем Сулеймани готовил нападения на четыре иностранные посольства.
Предыстория:
- 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе вблизи международного аэропорта Багдада. Погибли восемь человек, в том числе иранский генерал Касем Сулеймани.
- Сулеймани был командиром организации, которую США считают террористической. Президент Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".
- 8 января Иран открыто напал на две американские военные базы – авиабазу аль-Асад в 160 км к западу от Багдада и аэропорт Эрбиль на севере страны.
- Иранское государственное телевидение заявило, что нападение было местью за убийство Сулеймани.