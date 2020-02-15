Белый дом предоставил Конгрессу обоснования операции по убийству Сулеймани

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Суббота, 15 февраля 2020, 06:29

Администрация президента США Дональда Трампа направила в Конгресс официальное обоснование военной операции, в результате которой был убит иранский военный генерал Касем Сулеймани.

Источник: Документ Белого дома

Дословно: "Цель операции состояла в защите военнослужащих США, сдерживании Ирана от осуществления или содействия дальнейшим атакам против сил и интересов США, подрыв способности Ирана и поддержки подразделением Аль-Кудс боевиков совершать нападения и прекращения стратегической эскалации атак с иранской стороны".

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый Штатами иранский генерал Касем Сулеймани готовил нападения на четыре иностранные посольства.

Предыстория:

  • 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе вблизи международного аэропорта Багдада. Погибли восемь человек, в том числе иранский генерал Касем Сулеймани.
  • Сулеймани был командиром организации, которую США считают террористической. Президент Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".
  • 8 января Иран открыто напал на две американские военные базы – авиабазу аль-Асад в 160 км к западу от Багдада и аэропорт Эрбиль на севере страны.
  • Иранское государственное телевидение заявило, что нападение было местью за убийство Сулеймани.

Темы: США Трамп Иран


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