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Вбивство хірурга у Києві: Двох підозрюваних у вбивстві взяли під варту

Субота, 15 лютого 2020, 16:37
Андрій Сотник, пластичний хірург, застрелений 2 лютого в Києві

Двох підозрюваних у вбивстві пластичного хірурга Андрія Сотника в Києві, скоєному на замовлення, взято під варту на 2 місяці.

Джерело: пресслужба прокуратури Києва

Деталі: За даними прокуратури, раніше двом особам було повідомлено про підозру у вбивстві.

Дослівно: "За погодження Київської місцевої прокуратури №10 слідчим Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві повідомлено про підозру двом особам, затриманим у зв’язку з причетністю до вбивства пластичного хірурга у центрі Києва.

Так, затриманому в Одесі чоловіку – громадянину Киргизької Республіки, 1982 р. н., який, за версією слідства, безпосередньо вчинив вбивство, повідомлено про підозру за п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене на замовлення, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб).

Спільнику, який доставляв виконавця до місця скоєння злочину, повідомлено про підозру за п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 та ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення документів)".

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Деталі: До Шевченківського районного суду міста Києва скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Досудове розслідування триває. Встановлюються мотиви вчинення злочину.

Оновлено

За повідомленням прокуратури Києва, підозрюваним у вбивстві хірурга обрано безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. 

 
 
фото - прокуратура м.Києва

Що передувало: 14 лютого в аеропорту Одеси поліція затримала підозрюваного у вбивстві пластичного хірурга Андрія Сотника в Києві. Також у Києві затримали його спільника. 

Передісторія:

  • 2 лютого у Києві на вул.Саксаганського невідомий застрелив чоловіка і втік.
  • За даними ЗМІ, загиблий – 43-річний Андрій Сотник, керівник "DMK Ukraine". На сайті компанії вказано, що він є лікарем-хірургом, пластичним і естетичним хірургом. 

Українська правда

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Теми: вбивствопрокуратурамедицина
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