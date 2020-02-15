Вбивство хірурга у Києві: Двох підозрюваних у вбивстві взяли під варту
Двох підозрюваних у вбивстві пластичного хірурга Андрія Сотника в Києві, скоєному на замовлення, взято під варту на 2 місяці.
Джерело: пресслужба прокуратури Києва
Деталі: За даними прокуратури, раніше двом особам було повідомлено про підозру у вбивстві.
Дослівно: "За погодження Київської місцевої прокуратури №10 слідчим Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві повідомлено про підозру двом особам, затриманим у зв’язку з причетністю до вбивства пластичного хірурга у центрі Києва.
Так, затриманому в Одесі чоловіку – громадянину Киргизької Республіки, 1982 р. н., який, за версією слідства, безпосередньо вчинив вбивство, повідомлено про підозру за п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене на замовлення, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб).
Спільнику, який доставляв виконавця до місця скоєння злочину, повідомлено про підозру за п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 та ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення документів)".
Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.
Деталі: До Шевченківського районного суду міста Києва скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Досудове розслідування триває. Встановлюються мотиви вчинення злочину.
Оновлено:
За повідомленням прокуратури Києва, підозрюваним у вбивстві хірурга обрано безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.
Що передувало: 14 лютого в аеропорту Одеси поліція затримала підозрюваного у вбивстві пластичного хірурга Андрія Сотника в Києві. Також у Києві затримали його спільника.
Передісторія:
- 2 лютого у Києві на вул.Саксаганського невідомий застрелив чоловіка і втік.
- За даними ЗМІ, загиблий – 43-річний Андрій Сотник, керівник "DMK Ukraine". На сайті компанії вказано, що він є лікарем-хірургом, пластичним і естетичним хірургом.