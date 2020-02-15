Двум лицам сообщено о подозрении в убийстве пластического хирурга Андрея Сотника в Киеве, совершенном на заказ.

Источник: пресс-служба прокуратуры Киева

Дословно: "По согласованию Киевской местной прокуратуры №10 следователем Шевченковского управления полиции ГУ НП в Киеве сообщено о подозрении двум лицам, задержанным в связи с причастностью к убийству пластического хирурга в центре Киева.

Так, задержанному в Одессе мужчине – гражданину Кыргызской Республики, 1982 г. р., который, по версии следствия, непосредственно совершил убийство, сообщено о подозрении по п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное по заказу, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц).

Сообщнику, который доставлял исполнителя к месту совершения преступления, сообщается о подозрении по п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка документов)".

Детали: В Шевченковский районный суд города Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются мотивы совершения преступления.

Что предшествовало: 14 февраля в аэропорту Одессы задержали подозреваемого в убийстве пластического хирурга Андрея Сотника в Киеве. Также в Киеве задержали его сообщника.

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