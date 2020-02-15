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Убийство хирурга в Киеве: Двух подозревамых в убийстве взяли под стражу

Суббота, 15 февраля 2020, 16:37
Андрей Сотник, пластический хирург, застрелен 2 февраля в Киеве

Двое подозреваемых в убийстве пластического хирурга Андрея Сотника в Киеве, совершенном на заказ, взяты под стражу на 2 месяца.

Источник: пресс-служба прокуратуры Киева

Детали: По данным прокуратуры, ранее двум лицам было сообщено о подозрении в убийстве. 

Дословно: "По согласованию Киевской местной прокуратуры №10 следователем Шевченковского управления полиции ГУ НП в Киеве сообщено о подозрении двум лицам, задержанным в связи с причастностью к убийству пластического хирурга в центре Киева.

Так, задержанному в Одессе мужчине – гражданину Кыргызской Республики, 1982 г. р., который, по версии следствия, непосредственно совершил убийство, сообщено о подозрении по п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное по заказу, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц).

Сообщнику, который доставлял исполнителя к месту совершения преступления, сообщено о подозрении по п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка документов)".

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Детали: В Шевченковский районный суд города Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются мотивы совершения преступления.

Обновлено:

По сообщению прокуратуры Киева, подозреваемым в убийстве хирурга избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

 
 
фото - прокуратура г.Киева

Что предшествовало: 14 февраля в аэропорту Одессы задержали подозреваемого в убийстве пластического хирурга Андрея Сотника в Киеве. Также в Киеве задержали его сообщника. 

Предыстория:

  • 2 февраля в Киеве на ул.Саксаганского неизвестный застрелил мужчину и скрылся.
  • По данным СМИ, погибший - 43-летний Андрей Сотник, руководитель "DMK Ukraine". На сайте компании указано, что он является врачом-хирургом, пластическим и эстетическим хирургом.

Украинская правда

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Темы: убийствопрокуратурамедицина
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