Украина предлагает проводить разведение по новому принципу – Зеленский

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Суббота, 15 февраля 2020, 13:34

Украинская сторона предлагает проводить разведение сил и средств на Донбассе по секторальному принципу.

Источник: выступление президента Владимира Зеленского на Мюнхенской сфере конференции по безопасности

Дословно: "Также я хочу рассказать об инициативе украинской стороны относительно разведения по так называемому секторальному принципу.

Согласно ему, линия разграничения разбивается на сектора. Осуществляется постепенное разведение сил и средств, переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо незаконные вооруженные формирования, вооруженные войска и военная техника.

Уже в ближайшее время мы подробно проинформируем участников нормандского формата о содержании этой инициативы".

Детали: Зеленский отметил, что эффективная работа СММ ОБСЕ по мониторингу и верификации является ключевым условием для успешного выполнения безопасностного пакета Минских договоренностей.

Он также отметил, что сейчас украинской стороной "предложен и почти согласован" один участок разведения.

Украинская правда
Темы: Зеленский Разведение сил Донбасс


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