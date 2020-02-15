Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина предлагает проводить разведение по новому принципу – Зеленский

Суббота, 15 февраля 2020, 12:34
Украина предлагает проводить разведение по новому принципу – Зеленский

Украинская сторона предлагает проводить разведение сил и средств на Донбассе по секторальному принципу.

Источник: выступление президента Владимира Зеленского на Мюнхенской сфере конференции по безопасности

Дословно: "Также я хочу рассказать об инициативе украинской стороны относительно разведения по так называемому секторальному принципу.

Согласно ему, линия разграничения разбивается на сектора. Осуществляется постепенное разведение сил и средств, переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо незаконные вооруженные формирования, вооруженные войска и военная техника.

Уже в ближайшее время мы подробно проинформируем участников нормандского формата о содержании этой инициативы".

Детали: Зеленский отметил, что эффективная работа СММ ОБСЕ по мониторингу и верификации является ключевым условием для успешного выполнения безопасностного пакета Минских договоренностей.

Он также отметил, что сейчас украинской стороной "предложен и почти согласован" один участок разведения.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийРазведение силДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
Зеленский приехал в Турцию: будет говорить с Эрдоганом
Последние новости
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
Все новости...
Реклама: