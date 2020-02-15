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У "Слузі народу" хочуть позбутися "ідеологічних кайданів" і перейти до активного центризму

Субота, 15 лютого 2020, 14:52
У Слузі народу хочуть позбутися ідеологічних кайданів і перейти до активного центризму

Партія "Слуга народу" ухвалила рішення обговорити центризм як ідеологію своєї партії. 

Джерело: глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на з'їзді СН 15 лютого, якого цитує LIGA.net

Пряма мова Корнієнко: "Нас постійно намагалися заштовхнути то в соціалізм, то в лібералізм ... Я пропоную позбавити себе ідеологічних кайданів. Якщо говорити про якісь дефініції, то це центризм. Активний український центризм".

Деталі: Корнієнко запропонував затвердити ідеологію партії на рівні статуту, попередньо обговоривши питання ідеології з обласними осередками партії.

Глава "СН" також зазначив, що основна норма ідеології центризму - "інтереси людей - понад усе".

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Що передувало: 

Після з’їзду партії "Слуга народу" 10 листопада 2019 р. новообраний глава партії Олександр Корнієнко заявив, що нинішня партійна ідеологія лібертаріанства буде змінена в бік соціалістичної.  За словами Корнієнка, зміна ідеології потрібна для пошуку компромісу всередині партії. 

Згодом глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заперечив, що передвиборча заява про лібертаріанску ідеологію "Слуги народу" була маркетинговим ходом і зазначив, що в партії є лібертаріанці.  

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народупартії
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