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Арахамия на бомжах объяснил поворот "Слуги народа" к социализму

Вторник, 12 ноября 2019, 10:55
Арахамия на бомжах объяснил поворот Слуги народа к социализму
Liga.net

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что партия власти должна соответствовать запросу людей на социальное государство.

Источник: интервью Арахамии Liga.net

Прямая речь: "В целом я считаю, что социал-либерализм имеет место быть, хоть это и крайне трудная задача. Потому что в либертарианстве если ты не смог заработать, стал бомжом и умер, то хрен с тобой. В социализме каждый бомж должен быть переориентирован, трудоустроен и реинтегрирован обществом. Общество у нас супер социальное. Даже молодежь постоянно мыслит, что государство должно… быть активным участником и регулятором процессов.

Если это отрицать, что мы не за это, то мы будем представлять не масс-маркет. У нас политический продукт – это масс-маркет. Если у людей в голове есть такое ощущение, то нужно ему соответствовать. Политическая партия – это маркетинговый продукт".

Детали: При этом Арахамия отрицает, что предвыборное заявление о либертарианской идеологии Слуги народа было маркетинговым ходом. Он говорит, что в партии есть и либертарианцы. По словам главы фракции, десять лет назад было трудно представить, что на повестке дня будет вопрос рынка земли или медицинского каннабиса.

Что было ранее: После съезда 10 ноября новоизбранный глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что нынешняя партийная идеология либертарианства будет изменена в сторону социалистической.

Справка: Либертарианство – политическая философия, сторонники которой выступают за воплощение идеи индивидуальной свободы и минимизацию государственного аппарата. Эта философия имеет очень много направлений, от консерватизма и до частичного анархизма.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаАрахамия
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