В "Слуге народа" хотят избавиться от "идеологических оков" и перейти к активному центризму

Партия Слуга народа приняла решение обсудить центризм как идеологию своей партии. Об этом сообщил

Источник: глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко на съезде СН 15 февраля, которого цитирует LIGA.net

Прямая речь Корниенко: "Нас постоянно пытались затолкнуть то в социализм, то в либерализм... Я предлагаю избавить себя от идеологических оков. Если говорить о каких-то дефинициях, то это центризм. Активный украинский центризм".

Детали: Корниенко предложил утвердить идеологию партии на уровне устава, предварительно обсудив вопрос идеологии с областными ячейками партии.

Глава "СН" также отметил, что основополагающая норма идеологии центризма - "интересы людей - превыше всего".

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Предыстория:

После съезда партии "Слуга народа" 10 ноября 2019 г. новоизбранный глава партии Александр Корниенко заявил, что нынешняя партийная идеология либертарианства будет изменена в сторону социалистической. По словам Корниенко, изменение идеологии необходимо для поиска компромисса внутри партии.

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что предвыборные заявления о либертарианской идеологии "Слуги народа" не были маркетинговым ходом и отметил, что в партии есть либертарианцы.