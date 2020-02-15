Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В "Слуге народа" хотят избавиться от "идеологических оков" и перейти к активному центризму

Суббота, 15 февраля 2020, 14:52
В Слуге народа хотят избавиться от идеологических оков и перейти к активному центризму

Партия Слуга народа приняла решение обсудить центризм как идеологию своей партии. Об этом сообщил

Источник: глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко на съезде СН 15 февраля, которого цитирует LIGA.net

Прямая речь Корниенко: "Нас постоянно пытались затолкнуть то в социализм, то в либерализм... Я предлагаю избавить себя от идеологических оков. Если говорить о каких-то дефинициях, то это центризм. Активный украинский центризм". 

Детали: Корниенко предложил утвердить идеологию партии на уровне устава, предварительно обсудив вопрос идеологии с областными ячейками партии.

Глава "СН" также отметил, что основополагающая норма идеологии центризма - "интересы людей - превыше всего". 

Читайте также:

"Слуганародуизм". Какую идеологию исповедует партия власти 

Предыстория: 

После съезда партии "Слуга народа" 10 ноября 2019 г. новоизбранный глава партии Александр Корниенко заявил, что нынешняя партийная идеология либертарианства будет изменена в сторону социалистической. По словам Корниенко, изменение идеологии необходимо для поиска компромисса внутри партии. 

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что предвыборные заявления о либертарианской идеологии "Слуги народа" не были маркетинговым ходом и отметил, что в партии есть либертарианцы.

Темы: Слуга народапартии
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Слуга народа
Взятка за пересечение границы: подозрение пало на нардепа-слугу
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Последние новости
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
Все новости...
Реклама: