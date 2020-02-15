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Голова ОБСЄ відвідав Станицю Луганську: Це дійсно апокаліпсис

Субота, 15 лютого 2020, 21:10

Чинний голова ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що хотів би показати східнонімецьким виборцям умови життя в районі конфлікту на сході України.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я відвідав район Станиці Луганської. Я б дуже хотів привезти туди всіх тих східнонімецьких виборців ультраправих, щоб вони побачили, яким може бути життя у той час, коли вони скаржаться, як їм погано в східному Берліні", - сказав Рама на Українському ланчі, що відбувся на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.

"Це дійсно апокаліпсис, і тисячі людей мають переходити цей міст, який був побудований за допомогою президента Зеленського", - сказав Рама.

Що передувало: 

Представники німецької правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) приїхали до окупованого Луганська, де взяли участь в заході угруповання "ЛНР".

AfD виступає за скасування санкцій з Росії, запроваджених через її агресію проти України.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасОРДЛОМінські угодиОБСЄ
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