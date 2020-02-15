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Глава ОБСЕ посетил СтаницуЛуганскую: Это действительно апокалипсис

Суббота, 15 февраля 2020, 21:10

Действующий глава ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что хотел бы показать восточногерманским избирателям условия жизни в районе конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я посетил район Станицы Луганской. Я бы очень хотел привезти туда всех восточногерманских избирателей ультраправых, чтобы они увидели, каким может быть жизнь в то время, когда они жалуются, как им плохо в восточном Берлине", - сказал Рама на Украинском ланче, который состоялся на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Это действительно апокалипсис, и тысячи людей должны переходить этот мост, который был построен с помощью президента Зеленского", - сказал Рама.

Предыстория:

Представители немецкой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) приехали в оккупированный Луганск, где приняли участие в мероприятиях группировки "ЛНР".

AfD выступает за отмену санкций против России, введенных из-за ее агрессии против Украины. 

Темы: ДонбассОРДЛОМинские соглашенияОБСЕ
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