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Эрдоган обвинил министра обороны РФ и ЧВК Вагнера в ведении войны в Ливии

Воскресенье, 16 февраля 2020, 00:07
Эрдоган обвинил министра обороны РФ и ЧВК Вагнера в ведении войны в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил министра обороны России Сергея Шойгу и частную военную компанию Вагнера в ведении войны в Ливии.

Источник: Эрдоган для турецкого телеканала NTV, ТААС

Детали: Лидер Турции рассказал журналистам о фото, на котором изображены Шойгу, глава Генштаба РФ Валерий Герасимов, глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и тот человек, которого Эрдоган назвал руководителем ЧВК.

"Сейчас Россия руководит войной на самом высоком уровне", – сказал он.

По словам президента Турции, лидер военной кампании состоит в ближайшем окружении президента России Владимира Путина.

Позже в МИД РФ опровергли слова Эрдогана. Там заявили, что такие обвинения не соответствуют действительности.

Напомним:

  • ЧВК Вагнера - российская частная военная кампания, в состав которой входят наемники. В частности ее боевики участвовали в военных действиях на Донбассе.

Украинская правда

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Темы: ТурцияРосcиявойнаЛивия
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