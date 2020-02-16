Эрдоган обвинил министра обороны РФ и ЧВК Вагнера в ведении войны в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил министра обороны России Сергея Шойгу и частную военную компанию Вагнера в ведении войны в Ливии.

Источник: Эрдоган для турецкого телеканала NTV, ТААС

Детали: Лидер Турции рассказал журналистам о фото, на котором изображены Шойгу, глава Генштаба РФ Валерий Герасимов, глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и тот человек, которого Эрдоган назвал руководителем ЧВК.

"Сейчас Россия руководит войной на самом высоком уровне", – сказал он.

По словам президента Турции, лидер военной кампании состоит в ближайшем окружении президента России Владимира Путина.

Позже в МИД РФ опровергли слова Эрдогана. Там заявили, что такие обвинения не соответствуют действительности.

Напомним: