Ситуація на Донбасі: бойовики вели обстріли із забороненого озброєння

15 лютого бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. Для українських військових минулося без втрат.

Джерело: звіт ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї."

Деталі: Російські найманці відкривали вогонь біля Мар’їнки, Красногорівки, Павлополя, Широкиного, Травневого, Оріхового та Новолуганського.

"З початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли захисників Новолуганського, застосувавши гранатомети різних систем, великокаліберний кулемет та іншу стрілецьку зброю", – повідомили в штабі ООС.

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