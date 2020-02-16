Ситуация на Донбассе: боевики вели обстрелы из запрещенного вооружения

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Воскресенье, 16 февраля 2020, 07:09

15 февраля боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Для украинских военных обошлось без потерь.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."

Детали: Российские наемники открывали огонь у Марьинки, Красногоровки, Павлополя, Широкиного, Травневого, Орехового и Новолуганского.

"С началом этих суток российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганского, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие", – сообщили в штабе ООС.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе Донбасс война ООС


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