Ситуация на Донбассе: боевики вели обстрелы из запрещенного вооружения
Воскресенье, 16 февраля 2020, 06:09
15 февраля боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Для украинских военных обошлось без потерь.
Источник: отчет ООС
Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."
Детали: Российские наемники открывали огонь у Марьинки, Красногоровки, Павлополя, Широкиного, Травневого, Орехового и Новолуганского.
"С началом этих суток российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганского, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие", – сообщили в штабе ООС.
Напомним:
- 14 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Украинская правда