Ситуация на Донбассе: боевики вели обстрелы из запрещенного вооружения

15 февраля боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Для украинских военных обошлось без потерь.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."

Детали: Российские наемники открывали огонь у Марьинки, Красногоровки, Павлополя, Широкиного, Травневого, Орехового и Новолуганского.

"С началом этих суток российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганского, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие", – сообщили в штабе ООС.

Напомним: