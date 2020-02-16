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Чотирьох рибалок, захоплених ФСБ в Азовському морі, заарештували на 10 діб

Неділя, 16 лютого 2020, 14:39
Чотирьох рибалок, захоплених ФСБ в Азовському морі, заарештували на 10 діб

Керченський міський "суд" заарештував на 10 діб чотирьох громадян України, затриманих напередодні прикордонним управлінням ФСБ РФ в Азовському морі за нібито незаконний вилов риби.

Джерело: ТАСС з посиланням на прикордонне управління ФСБ по Республіці Крим

Дослівно: "Затриманих визнано винними у скоєнні адміністративного правопорушення за ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ ("Непокора законному розпорядженню або вимозі співробітника органів федеральної служби безпеки в зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, а також перешкоджання виконанню ним службових обов'язків")".

"Їм призначено адміністративний арешт на 10 діб".

Деталі: У прикордонуправлінні ФСБ також заявили, що "за фактом незаконного видобутку водних біологічних ресурсів Прикордонним управлінням стосовно затриманих порушено справу про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ ("Порушення правил видобутку (вилову) водних біологічних ресурсів")" .

Що передувало: 

15 лютого співробітники прикордонного управління ФСБ РФ по Криму заявили про затримання у західній частині Азовського моря маломірного судна з чотирма громадянами України на борту, які нібито не мали при собі документів, що посвідчують особу. Судно і рибалок було доправлено у порт Керчі "для з'ясування обставин". 

У ФСБ також заявили, що капітан затриманого в Азовському морі судна нібито визнав свою провину на допиті.

Так звана "кримський омбудсмен" Лариса Опанасюк заявила, що команду корабля затримано на 48 години до з'ясування обставин. 

У Держприкордонслужбі України заявили, що відомство перевіряє інформацію про затримання російськими силовиками в Азовському морі судна з чотирма громадянами України на борту.

За фактом Головним управлінням Нацполіції в АР Крим та Севастополі розпочато кримінальне провадження за статтями 146 та 278 КК України. 

Нардеп від "Слуги народу" Павло Мельник, посилаючись на інформацію мешканців Приморського району Запорізької обл., оприлюднив імена затриманих рибалок: Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи та Максим Тєрєхов. Усі вони - мешканці Приморського району. 

Теми: КримФСБанексіяАзовське море
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