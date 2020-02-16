Четырех рыбаков, захваченных ФСБ в Азовском море, арестовали на 10 суток - росСМИ

Керченский городской "суд" арестовал на 10 суток четырех граждан Украины, задержанных накануне погрануправлением ФСБ РФ в Азовском море за якобы незаконный вылов рыбы.

Источник: ТАСС со ссылкой на погрануправление ФСБ по Республике Крым

Дословно: "Задержанные признаны виновными в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей")".

"Им назначен административный арест на 10 суток".

Детали: В погрануправлении ФСБ также заявили, что "по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов Пограничным управлением в отношении задержанных возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ ("Нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов")".

Предыстория:

15 февраля сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Крыму заявили о задержании в западной части Азовского моря маломерного судна с четырьмя гражданами Украины на борту, которые якобы не имели при себе документов, удостоверяющих личность. Судно и рыбаков доставили в порт Керчи "для выяснения обстоятельств".

В ФСБ также заявили, что капитан задержанного в Азовском море судна якобы признал свою вину на допросе.

Так называемая "крымский омбудсмен" Лариса Опанасюк заявила, что команду корабля задержан на 48 часа до выяснения обстоятельств.

В Госпогранслужбы Украины заявили, что ведомство проверяет информацию о задержании российскими силовиками в Азовском море судна с четырьмя гражданами Украины на борту.

По факту Главным управлением Нацполиции в АР Крым и Севастополе начато уголовное производство по статьям 146 и 278 УК Украины.

Предыстория:

15 февраля сотрудники погрануправления ФСБ РФ по Крыму заявили о задержании в западной части Азовского моря маломерного судна с четырьмя гражданами Украины на борту, rоторые Якобы не имели при себе документов, удостоверяющий личность. Судно и рыбаков доставили в порт Керчи "для выяснения обстоятельств".

В ФСБ также заявили, что капитан задержанного в Азовском море судна якобы признал свою вину на допросе.

Так называемая "крымский омбудсмен" Лариса Опанасюк заявила, что команду корабля задержали на 48 часов до выяснения обстоятельств.

В Госпогранслужбе Украины заявили, что ведомство проверяет информацию о задержании российскими силовиками в Азовском море судна с четырьмя гражданами Украины на борту.

По факту Главным управлением Нацполициы в АР Крым и Севастополе начато уголовное производство по статьям 146 и 278 УК Украины.

Нардеп от "Слуги народа" Павел Мельник, ссылаясь на информацию жителей Приморского района Запорожской обл., обнародовал имена задержанных рыбаков: Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов. Все они - жители Приморского района.