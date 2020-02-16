Окупанти стріляли з забороненої зброї, без втрат

З початку доби в неділю збройні формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".

Деталі: У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано три обстріли: поруч з Лебединським – з міномету калібру 82 мм ворог випустив 7 мін, а також вів вогонь з великокаліберного кулемету; двічі неподалік Мар’їнки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Два ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": у районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу Кримського – зі 120-мм міномету -20 мін.