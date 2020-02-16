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Оккупанты стреляли из запрещенного оружия, без потерь

Воскресенье, 16 февраля 2020, 18:01
Оккупанты стреляли из запрещенного оружия, без потерь

С начала суток в воскресенье вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано три обстрела: рядом с Лебединским - с миномета калибра 82 мм враг выпустил 7 мин, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета; дважды неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Крымского - с 120-мм миномета -20 мин.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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