ФСБ затримала в Криму учасника добробату

Федеральна служба безпеки РФ затримала в анексованому Криму учасника кримськотатарського добровольчого батальйону ім. Номана Челебіджихана.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу регіонального управління ФСБ

Дослівно: "Підозрюваний в серпні 2016 рокувиїхав на територію України, де вступив до лав очолюваного Лєнуром Іслямовим "кримськотатарського добровольчого батальйону ім. Номана Челебіджихана".

Деталі: У ФСБ стверджують, що згодом чоловік повернувся до Криму, але не здався правоохоронцям, а "продовжив злочинну діяльність щодо участі в батальйоні".

Кримінальну справу порушили за ч. 2 ст. 208 КК РФ (участь в діяльності НВФ, що діє на території іноземної держави з метою, що суперечать інтересам РФ).

Суд прийняв рішення взяти жителя Криму під варту.

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