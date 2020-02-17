ФСБ затримала в Криму учасника добробату

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Понеділок, 17 лютого 2020, 10:04

Федеральна служба безпеки РФ затримала в анексованому Криму учасника кримськотатарського добровольчого батальйону ім. Номана Челебіджихана.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу регіонального управління ФСБ

Дослівно: "Підозрюваний в серпні 2016  рокувиїхав на територію України, де вступив до лав очолюваного Лєнуром Іслямовим "кримськотатарського добровольчого батальйону ім. Номана Челебіджихана".

Деталі: У ФСБ стверджують, що згодом чоловік повернувся до Криму, але не здався правоохоронцям, а "продовжив злочинну діяльність щодо участі в батальйоні".

Кримінальну справу порушили за ч. 2 ст. 208 КК РФ (участь в діяльності НВФ, що діє на території іноземної держави з метою, що суперечать інтересам РФ).

Суд прийняв рішення взяти жителя Криму під варту.

Передісторія:

  • 15 лютого співробітники прикордонного управління ФСБ РФ по Криму заявили про затримання у західній частині Азовського моря маломірного судна з чотирма громадянами України на борту, які нібито не мали при собі документів, що посвідчують особу. Судно і рибалок було доправили у порт Керчі "для з'ясування обставин". 
  • 16 лютого Керченський міський "суд" заарештував затриманих рибалок на 10 діб.

Теми: ФСБ Крим добровольці


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