ФСБ задержала в Крыму участника добробата
Федеральная служба безопасности РФ задержала в аннексированном Крыму участника крымскотатарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана.
Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ
Дословно: "Подозреваемый в августе 2016 года выехал на территорию Украины, где вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым "крымскотатарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана".
Детали: В ФСБ утверждают, что впоследствии мужчина вернулся в Крым, но не сдался правоохранителям, а "продолжил преступную деятельность по участию в батальоне".
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в деятельности НВФ, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ).
Суд заключил жителя Крыма под стражу.
Предыстория:
- 15 февраля сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Крыму заявили о задержании в западной части Азовского моря маломерного судна с четырьмя гражданами Украины на борту, которые якобы не имели при себе документов, удостоверяющих личность. Судно и рыбаков доставили в порт Керчи "для выяснения обстоятельств".
- 16 февраля Керченский городской "суд" арестовал рыбаков на 10 суток.