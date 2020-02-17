ФСБ задержала в Крыму участника добробата

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Понедельник, 17 февраля 2020, 10:04

Федеральная служба безопасности РФ задержала в аннексированном Крыму участника крымскотатарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ

Дословно: "Подозреваемый в августе 2016 года выехал на территорию Украины, где вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым "крымскотатарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана".

Детали: В ФСБ утверждают, что впоследствии мужчина вернулся в Крым, но не сдался правоохранителям, а "продолжил преступную деятельность по участию в батальоне".

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в деятельности НВФ, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ).

Суд заключил жителя Крыма под стражу.

Предыстория: 

  • 15 февраля сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Крыму заявили о задержании в западной части Азовского моря маломерного судна с четырьмя гражданами Украины на борту, которые якобы не имели при себе документов, удостоверяющих личность. Судно и рыбаков доставили в порт Керчи "для выяснения обстоятельств".
  • 16 февраля Керченский городской "суд" арестовал рыбаков на 10 суток.

Темы: ФСБ Крым добровольцы


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