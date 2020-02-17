Рабинович хоче, щоб Рада делегувала на парад у Москву депутатів

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Понеділок, 17 лютого 2020, 12:25

Один із лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабинович пропонує Верховній Раді сформувати делегацію для участі у травневому параді у Москві з нагоди 75-річчя перемоги у Другій світовій війні.

Джерело: Рабинович на погоджувальній раді парламенту

Пряма мова: "Наближається велика дата – 75-річчя перемоги над фашизмом. Я переконаний, що парламенту треба сформувати парламентську делегацію щодо участі в параді перемоги у Москві.

Наші батьки та діди стояли поруч, захищаючи і Москву, і Київ, і Львів. Тому в день 75-річчя перемоги ми маємо стояти поруч".

Деталі: Ірина Геращенко з "Європейської солідарності "коментувала цю пропозицію словами "Ганьба", а потім попросила спікера зупиняти такі промови.

Рабинович відповів їй: "Ганьба – це ваше правління".

Ярослав Железняк із "Голосу" назвав ідею Рабиновича провокацією.

Коментар Железняка:"Якщо є нестримне бажання піти і вклонитися перед Путіним, то вони можуть самостійно сформувати цю делегацію – бажано взяти квиток в один кінець. Я впевнений, що якщо вони залишаться в Кремлі, вони будуть значно природніше і реалістичніше виглядати там, ніж в українському парламенті".

Олена Рощенко, УП
Теми: Рабінович ОПЗЖ Верховна Рада історія Росія


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