Рабінович хоче, щоб Рада делегувала депутатів на парад у Москві
Один із лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович пропонує Верховній Раді сформувати делегацію для участі у травневому параді у Москві з нагоди 75-річчя перемоги у Другій світовій війні.
Джерело: Рабінович на погоджувальній раді парламенту
Пряма мова: "Наближається велика дата – 75-річчя перемоги над фашизмом. Я переконаний, що парламенту треба сформувати парламентську делегацію щодо участі в параді перемоги у Москві.
Наші батьки та діди стояли поруч, захищаючи і Москву, і Київ, і Львів. Тому в день 75-річчя перемоги ми маємо стояти поруч".
Деталі: Ірина Геращенко з "Європейської солідарності "коментувала цю пропозицію словами "Ганьба", а потім попросила спікера зупиняти такі промови.
Рабінович відповів їй: "Ганьба – це ваше правління".
Ярослав Железняк із "Голосу" назвав ідею Рабіновича провокацією.
Коментар Железняка:"Якщо є нестримне бажання піти і вклонитися перед Путіним, то вони можуть самостійно сформувати цю делегацію – бажано взяти квиток в один кінець. Я впевнений, що якщо вони залишаться в Кремлі, вони будуть значно природніше і реалістичніше виглядати там, ніж в українському парламенті".
Передісторія:
- У серпні 2019 року помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Кремль направить президенту України Володимиру Зеленському запрошення на святкування 75-річчя перемоги у "Великій вітчизняній війні" у травні 2020 року.
- Президента Петра Порошенка російський лідер Володимир Путін, з огляду на конфлікт, не кликав на святкові події до Москви.
- В Україні з 2015 року 8 травня шанують як День пам'яті й примирення на честь усіх жертв Другої світової війни, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.