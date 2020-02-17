Один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович предлагает Верховной Раде сформировать делегацию для участия в майском параде в Москве по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне.

Источник: Рабинович на согласительном совете парламента

Прямая речь: "Приближается великая дата – 75-летие победы над фашизмом. Я убежден, что парламенту необходимо сформировать парламентскую делегацию на участие в параде победы в Москве.

Наши отцы и деды стояли рядом, защищая и Москву, и Киев, и Львов. Поэтому в день 75-летия победы мы должны стоять рядом".

Детали: Ирина Геращенко из "Европейской солидарности" комментировала это предложение словами "Позор", а затем попросила спикера останавливать такие речи.

Рабинович ответил ей: "Позор – это ваше правления".

Ярослав Железняк из "Голоса" назвал идею Рабиновича провокацией.

Комментарий Железняка: "Если есть безудержное желание пойти и поклониться перед Путиным, то они могут самостоятельно сформировать эту делегацию – желательно взять билет в один конец. Я уверен, что если они останутся в Кремле, они будут гораздо естественнее и реалистичнее выглядеть там, чем в украинском парламенте".

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