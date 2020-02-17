Рабинович хочет, чтобы Рада делегировала депутатов на парад в Москве
Один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович предлагает Верховной Раде сформировать делегацию для участия в майском параде в Москве по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне.
Источник: Рабинович на согласительном совете парламента
Прямая речь: "Приближается великая дата – 75-летие победы над фашизмом. Я убежден, что парламенту необходимо сформировать парламентскую делегацию на участие в параде победы в Москве.
Наши отцы и деды стояли рядом, защищая и Москву, и Киев, и Львов. Поэтому в день 75-летия победы мы должны стоять рядом".
Детали: Ирина Геращенко из "Европейской солидарности" комментировала это предложение словами "Позор", а затем попросила спикера останавливать такие речи.
Рабинович ответил ей: "Позор – это ваше правления".
Ярослав Железняк из "Голоса" назвал идею Рабиновича провокацией.
Комментарий Железняка: "Если есть безудержное желание пойти и поклониться перед Путиным, то они могут самостоятельно сформировать эту делегацию – желательно взять билет в один конец. Я уверен, что если они останутся в Кремле, они будут гораздо естественнее и реалистичнее выглядеть там, чем в украинском парламенте".
Предыстория:
- В августе 2019 года помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия победы в "Великой отечественной войне" в мае 2020 года.
- Президента Петра Порошенко российский лидер Владимир Путин, учитывая конфликт, не звал на праздничные события в Москву.
- В Украине с 2015 года 8 мая чтят как День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.