Шмигаль очікує, що зміни до Конституції щодо децентралізації будуть готові у березні
Віцепрем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій України Денис Шмигаль розраховує в березні цього року вийти на фінішну пряму в підготовці змін до Конституції в частині децентралізації влади.
Джерело: інтерв’ю Шмигаля "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "У принципі, думаю, ми в березні вийдемо вже на фінальне бачення, яке узгодимо з комітетами Верховної Ради й готуватимемо для передання до парламенту. У нас, звісно, буде ще певний люфт плюс-мінус місяць для виправлення можливих помилок, неточностей і врахування думки зарубіжних експертів. Але в березні ми хочемо виходити на фінішну пряму".
Деталі: За словами Шмигаля, наразі працюють над форматом проведення "швидкої, але дуже широкої суспільної дискусії". Планують провести зустрічі на місцях, в областях, а потім обговорити напрацьовані матеріали з міжнародними експертами.
Після цього документ винесуть на експертну раду за участю представників Венеціанської комісії 25 лютого у Києві, і нарешті – у Верховну Раду.
Віцепрем'єр зазначив, що наразі ні президент, ні голова Верховної Ради, ні прем'єр-міністр, ні він сам не мають остаточної відповіді або якогось нав'язливого бачення, якими мають бути зміни до Конституції в частині децентралізації.
За словами Шмигаля, основу для проведення консультацій щодо змін у Конституцію становитимуть громадські активісти, лідери думок, лідери асоціацій і громадських організацій.
Передісторія:
- У партії "Слуга народу" вважають, що реформу децентралізації влади можливо провести до місцевих виборів.
- Чергові місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року.
- Також у "СН" залишаються на позицій не закріплювати в Конституції України особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей.