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Шмигаль очікує, що зміни до Конституції щодо децентралізації будуть готові у березні

Понеділок, 17 лютого 2020, 12:17
Шмигаль очікує, що зміни до Конституції щодо децентралізації будуть готові у березні

Віцепрем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій України Денис Шмигаль розраховує в березні цього року вийти на фінішну пряму в підготовці змін до Конституції в частині децентралізації влади.

Джерело: інтерв’ю Шмигаля "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "У принципі, думаю, ми в березні вийдемо вже на фінальне бачення, яке узгодимо з комітетами Верховної Ради й готуватимемо для передання до парламенту. У нас, звісно, буде ще певний люфт плюс-мінус місяць для виправлення можливих помилок, неточностей і врахування думки зарубіжних експертів. Але в березні ми хочемо виходити на фінішну пряму".

Деталі: За словами Шмигаля, наразі працюють над форматом проведення "швидкої, але дуже широкої суспільної дискусії". Планують провести зустрічі на місцях, в областях, а потім обговорити напрацьовані матеріали з міжнародними експертами.

Після цього документ винесуть на експертну раду за участю представників Венеціанської комісії 25 лютого у Києві, і нарешті – у Верховну Раду.

Віцепрем'єр зазначив, що наразі ні президент, ні голова Верховної Ради, ні прем'єр-міністр, ні він сам не мають остаточної відповіді або якогось нав'язливого бачення, якими мають бути зміни до Конституції в частині децентралізації.

За словами Шмигаля, основу для проведення консультацій щодо змін у Конституцію становитимуть громадські активісти, лідери думок, лідери асоціацій і громадських організацій.

Передісторія: 

  • У партії "Слуга народу" вважають, що реформу децентралізації влади можливо провести до місцевих виборів.
  • Чергові місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року.
  • Також у "СН" залишаються на позицій не закріплювати в Конституції України особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей.
     

"Українська правда" у Threads

Теми: КонституціяреформиКабінет міністрів
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