Шмыгаль ожидает, что изменения в Конституцию по децентрализации будут готовы в марте

Вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Украины Денис Шмыгаль рассчитывает в марте этого года выйти на финишную прямую в подготовке изменений в Конституцию в части децентрализации власти.

Источник: интервью Шмыгаля "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В принципе, думаю, мы в марте выйдем уже на финальное видение, которое согласуем с комитетами Верховной Рады и будем готовить для передачи в парламент. У нас, конечно, будет еще некоторый люфт плюс-минус месяц для исправления возможных ошибок, неточностей и учета мнения зарубежных экспертов. Но в марте мы хотим выходить на финишную прямую".

Детали: По словам Шмыгаля, сейчас работают над форматом проведения "быстрой, но очень широкой общественной дискуссии". Планируют провести встречи на местах, в областях, а затем обсудить наработанные материалы с международными экспертами.

После этого документ вынесут на экспертный совет с участием представителей Венецианской комиссии 25 февраля в Киеве, и наконец – в Верховную Раду.

Вице-премьер отметил, что сейчас ни президент, ни спикер Верховной Рады, ни премьер-министр, ни он сам не имеют окончательного ответа или какого-то навязчивого видения, какими должны быть изменения в Конституцию в части децентрализации.

По словам Шмыгаля, основу для проведения консультаций относительно изменений в Конституцию составят общественные активисты, лидеры мнений, лидеры ассоциаций и общественных организаций.

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