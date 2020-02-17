Шмыгаль ожидает, что изменения в Конституцию по децентрализации будут готовы в марте

247 просмотров
Понедельник, 17 февраля 2020, 13:17

Вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Украины Денис Шмыгаль рассчитывает в марте этого года выйти на финишную прямую в подготовке изменений в Конституцию в части децентрализации власти.

Источник: интервью Шмыгаля "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В принципе, думаю, мы в марте выйдем уже на финальное видение, которое согласуем с комитетами Верховной Рады и будем готовить для передачи в парламент. У нас, конечно, будет еще некоторый люфт плюс-минус месяц для исправления возможных ошибок, неточностей и учета мнения зарубежных экспертов. Но в марте мы хотим выходить на финишную прямую".

Детали: По словам Шмыгаля, сейчас работают над форматом проведения "быстрой, но очень широкой общественной дискуссии". Планируют провести встречи на местах, в областях, а затем обсудить наработанные материалы с международными экспертами.

После этого документ вынесут на экспертный совет с участием представителей Венецианской комиссии 25 февраля в Киеве, и наконец – в Верховную Раду.

Вице-премьер отметил, что сейчас ни президент, ни спикер Верховной Рады, ни премьер-министр, ни он сам не имеют окончательного ответа или какого-то навязчивого видения, какими должны быть изменения в Конституцию в части децентрализации.

По словам Шмыгаля, основу для проведения консультаций относительно изменений в Конституцию составят общественные активисты, лидеры мнений, лидеры ассоциаций и общественных организаций.

Предыстория:

  • В партии "Слуга народа" считают, что реформу децентрализации власти возможно провести до местных выборов.
  • Очередные местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года.
  • Также в "СН" остаются на позиции не закреплять в Конституции Украины особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
      

Темы: Конституция реформы Кабинет министров


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Совете Европы призвали к изменениям в Конституции Украины для завершения децентрализации 8 февраля 2020, 10:23
Сократить нардепов до 300: аргументы власти и критика от оппозиции 5 февраля 2020, 15:30
Рада предварительно одобрила сокращение количества депутатов на треть 4 февраля 2020, 13:12
Все новости
Главные новости
Экс-советник Порошенко назвал военных "ублюдками", "Слуга народа" хочет наказания
Разумков вычитал нардепов за кофе, еду и смартфоны на работе
Россия направила агентов в Ирландию, чтобы повредить трансатлантические кабели – СМИ
В Днепре во время бегства от полиции автомобиль сбил трех пешеходов
Все новости
Фото

Когда запланировали кулинарный шедевр, но что-то пошло не так

советы

7 вещей, которыми стоит тешить себя любимого как можно чаще

Фото

Google опубликовал 1000 невероятных пейзажей Земли из космоса

Поиск по сайту
Архив
Весь архів