Шмыгаль ожидает, что изменения в Конституцию по децентрализации будут готовы в марте
Вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Украины Денис Шмыгаль рассчитывает в марте этого года выйти на финишную прямую в подготовке изменений в Конституцию в части децентрализации власти.
Источник: интервью Шмыгаля "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "В принципе, думаю, мы в марте выйдем уже на финальное видение, которое согласуем с комитетами Верховной Рады и будем готовить для передачи в парламент. У нас, конечно, будет еще некоторый люфт плюс-минус месяц для исправления возможных ошибок, неточностей и учета мнения зарубежных экспертов. Но в марте мы хотим выходить на финишную прямую".
Детали: По словам Шмыгаля, сейчас работают над форматом проведения "быстрой, но очень широкой общественной дискуссии". Планируют провести встречи на местах, в областях, а затем обсудить наработанные материалы с международными экспертами.
После этого документ вынесут на экспертный совет с участием представителей Венецианской комиссии 25 февраля в Киеве, и наконец – в Верховную Раду.
Вице-премьер отметил, что сейчас ни президент, ни спикер Верховной Рады, ни премьер-министр, ни он сам не имеют окончательного ответа или какого-то навязчивого видения, какими должны быть изменения в Конституцию в части децентрализации.
По словам Шмыгаля, основу для проведения консультаций относительно изменений в Конституцию составят общественные активисты, лидеры мнений, лидеры ассоциаций и общественных организаций.
Предыстория:
- В партии "Слуга народа" считают, что реформу децентрализации власти возможно провести до местных выборов.
- Очередные местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года.
- Также в "СН" остаются на позиции не закреплять в Конституции Украины особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей.