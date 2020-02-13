Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Корнієнко: Позиція Зеленського – "особливий статус" в Конституцію не вписувати

Четвер, 13 лютого 2020, 09:25
Корнієнко: Позиція Зеленського – особливий статус в Конституцію не вписувати

У партії "Слуга народу" залишаються на позицій не закріплювати в Конституції України особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей.

Джерело: інтерв'ю керівника партії, першого заступника голови однойменної фракції Олександра Корнієнка "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Наша позиція і позиція президента Володимира Зеленського – особливий статус в Конституцію не вписувати. І обидва проекти закону (перший варіант і доопрацьований, а пізніше відкликаний, про внесення змін до Конституції щодо децентралізації, – ред.) були без будь-якого "особливого статусу".

Деталі: Відповідаючи на питання, як просувається робота над текстом нового законопроекту "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", Корнієнко нагадав, що Верховна Рада продовжила дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО" до 31 грудня 2020 року включно.

А зараз партія чекає "зовнішньополітичного сигналу від президента".  

Передісторія: 

  • 5 грудня 2019 року перед переговорами у "нормандському форматі" помічник президента України Андрій Єрмак у Лондоні говорив про готовність України в разі успішної зустрічі змінити Конституцію в напрямку децентралізації і продовжити дію закону про особливості місцевого самоврядування на нині непідконтрольній території Донбасу.
  • 9 грудня 2019 року у Парижі відбулася зустріч лідерів країн "нормандської четвірки", де президенти Франції, України, Росії та канцлер Німеччини досягли низки домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. 
  • 12 грудня 2019 року Верховна Рада продовжила на 1 рік дію закону про особливий статуc Донбасу.
  • 29 грудня після обміну утримуваними особами представник РФ на переговорах з врегулювання конфлікту в ТКГ у Мінську Борис Гризлов висловив сподівання, що Київ "зможе перейти до реалізації своїх зобов'язань" і закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛОДонбасЗеленськийСлуга народу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
ОРДЛО
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: