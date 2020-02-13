Корнієнко: Позиція Зеленського – "особливий статус" в Конституцію не вписувати
У партії "Слуга народу" залишаються на позицій не закріплювати в Конституції України особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей.
Джерело: інтерв'ю керівника партії, першого заступника голови однойменної фракції Олександра Корнієнка "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Наша позиція і позиція президента Володимира Зеленського – особливий статус в Конституцію не вписувати. І обидва проекти закону (перший варіант і доопрацьований, а пізніше відкликаний, про внесення змін до Конституції щодо децентралізації, – ред.) були без будь-якого "особливого статусу".
Деталі: Відповідаючи на питання, як просувається робота над текстом нового законопроекту "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", Корнієнко нагадав, що Верховна Рада продовжила дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО" до 31 грудня 2020 року включно.
А зараз партія чекає "зовнішньополітичного сигналу від президента".
Передісторія:
- 5 грудня 2019 року перед переговорами у "нормандському форматі" помічник президента України Андрій Єрмак у Лондоні говорив про готовність України в разі успішної зустрічі змінити Конституцію в напрямку децентралізації і продовжити дію закону про особливості місцевого самоврядування на нині непідконтрольній території Донбасу.
- 9 грудня 2019 року у Парижі відбулася зустріч лідерів країн "нормандської четвірки", де президенти Франції, України, Росії та канцлер Німеччини досягли низки домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
- 12 грудня 2019 року Верховна Рада продовжила на 1 рік дію закону про особливий статуc Донбасу.
- 29 грудня після обміну утримуваними особами представник РФ на переговорах з врегулювання конфлікту в ТКГ у Мінську Борис Гризлов висловив сподівання, що Київ "зможе перейти до реалізації своїх зобов'язань" і закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції.