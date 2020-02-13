Корнієнко: Позиція Зеленського – "особливий статус" в Конституцію не вписувати

У партії "Слуга народу" залишаються на позицій не закріплювати в Конституції України особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей.

Джерело: інтерв'ю керівника партії, першого заступника голови однойменної фракції Олександра Корнієнка "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Наша позиція і позиція президента Володимира Зеленського – особливий статус в Конституцію не вписувати. І обидва проекти закону (перший варіант і доопрацьований, а пізніше відкликаний, про внесення змін до Конституції щодо децентралізації, – ред.) були без будь-якого "особливого статусу".

Деталі: Відповідаючи на питання, як просувається робота над текстом нового законопроекту "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", Корнієнко нагадав, що Верховна Рада продовжила дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО" до 31 грудня 2020 року включно.

А зараз партія чекає "зовнішньополітичного сигналу від президента".

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