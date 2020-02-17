Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавірус: На Diamond Princess захворіли ще 99 осіб, Україна поки не планує евакуацію

Понеділок, 17 лютого 2020, 12:20
Коронавірус: На Diamond Princess захворіли ще 99 осіб, Україна поки не планує евакуацію

Ще 99 осіб на судні Diamond Princess, який знаходиться на карантині в японському порту, виявилися зараженими корнавірусом, Україна поки не планує евакуацію українців.

Джерело: The Guardian, Громадське

Деталі: Японське міністерство охорони здоров'я повідомило, що на борту лайнера Diamond Princess виявили ще 99 випадків захворювання коронавірусом Covid-19. Серед них 1 росіянка. Таким чином на кораблі заразилося вже 454 людини з 3600. Медики поки перевірили лише 1723 людини.

Всього на лайнері знаходяться громадяни більше 50 країн. Серед них 25 громадян України.

У посольстві України пояснили, що про евакуацію своїх громадян з лайнера заявили лише кілька країн (серед них США і Канада), чи вчинить так само Україна невідомо.

"У мене немає інформації про наміри евакуювати громадян України. Я думаю, це обговорюється, але поки конкретної інформації немає. До того ж слід розуміти, що інші країни евакуюють своїх громадян, які є пасажирами, а всі українці члени екіпажу судна", - зазначила представниця посольства.

У посольстві також відзначили, що для рішення про евакуацію мають бути серйозні підстави. Там додали, що зараз ситуація перебуває під контролем.

У Держдепартаменті США повідомили, що з 340 американців, евакуйованих з корабля, у 14 виявили вірус.

Читайте також: Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія:

  • 5 лютого стало відомо про спалах нового коронавірусу (2019-nCoV) на круїзному лайнеріDiamond Princess з 3700 людьми з 56 країн.
  • На борту перебувають 25 громадян України, усі вони є членами екіпажу, серед них двоє інфіковані.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусЯпонія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: