Коронавірус: На Diamond Princess захворіли ще 99 осіб, Україна поки не планує евакуацію

Ще 99 осіб на судні Diamond Princess, який знаходиться на карантині в японському порту, виявилися зараженими корнавірусом, Україна поки не планує евакуацію українців.

Джерело: The Guardian, Громадське

Деталі: Японське міністерство охорони здоров'я повідомило, що на борту лайнера Diamond Princess виявили ще 99 випадків захворювання коронавірусом Covid-19. Серед них 1 росіянка. Таким чином на кораблі заразилося вже 454 людини з 3600. Медики поки перевірили лише 1723 людини.

Всього на лайнері знаходяться громадяни більше 50 країн. Серед них 25 громадян України.

У посольстві України пояснили, що про евакуацію своїх громадян з лайнера заявили лише кілька країн (серед них США і Канада), чи вчинить так само Україна невідомо.

"У мене немає інформації про наміри евакуювати громадян України. Я думаю, це обговорюється, але поки конкретної інформації немає. До того ж слід розуміти, що інші країни евакуюють своїх громадян, які є пасажирами, а всі українці члени екіпажу судна", - зазначила представниця посольства.

У посольстві також відзначили, що для рішення про евакуацію мають бути серйозні підстави. Там додали, що зараз ситуація перебуває під контролем.

У Держдепартаменті США повідомили, що з 340 американців, евакуйованих з корабля, у 14 виявили вірус.

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