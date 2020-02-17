Коронавирус: На Diamond Princess заболели еще 99 человек, Украина пока не планирует эвакуацию

331 просмотр
Понедельник, 17 февраля 2020, 13:20

Еще 99 человек на судне Diamond Princess, который находится на карантине в японском порту, оказались зараженными корнавирусом, Украина пока не планирует эвакуацию украинцев.

Источник: The Guardian, Громадське

Детали: Японское министерство здравоохранения сообщило, что на борту лайнера Diamond Princess обнаружили еще 99 случаев заболевания коронавирусом Covid-19. Таким образом на корабле заразилось уже 454 человека из 3600. Медики пока проверили лишь 1723 человека.

Всего на лайнере находятся граждане более 50 стран. Среди них 25 граждан Украины.

В посольстве Украины объяснили, что об эвакуации своих граждан с лайнера заявили лишь несколько стран (среди них США и Канада), последует ли их примеру Украина неизвестно.

"У меня нет информации о намерениях эвакуировать граждан Украины. Я думаю, это обсуждается, но пока конкретной информации нет. К тому же следует понимать, что другие страны эвакуируют своих граждан, являющихся пассажирами, а все украинцы члены экипажа судна", — отметила представительница посольства.

В посольстве также отметили, что для решения об эвакуации должны быть серьезные основания. Там добавили, что сейчас ситуация находится под контролем.

В Госдепартаменте США сообщили, что из 340 американцев, эвакуированных с корабля, у 14 обнаружили вирус.

Читайте также: Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Предыстория:

  • 5 февраля стало известно вспышке нового коронавируса (2019-nCoV) на круизном лайнере Diamond Princess с 3700 людьми из 56 стран.
  • На борту находятся 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа, двое из них инфицированы

Темы: коронавирус Япония


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Минэкономики считают незначительным прямое влияние коронавируса на украинскую экономику 17 февраля 2020, 13:00
Отчет правительства Рада планирует заслушать в пятницу 17 февраля 2020, 11:28
Bloomberg назвал страны, которые могут больше всех пострадать от сокращения импорта Китая 17 февраля 2020, 10:54
Все новости
Главные новости
Экс-советник Порошенко назвал военных "ублюдками", "Слуга народа" хочет наказания
Разумков вычитал нардепов за кофе, еду и смартфоны на работе
Россия направила агентов в Ирландию, чтобы повредить трансатлантические кабели – СМИ
В Днепре во время бегства от полиции автомобиль сбил трех пешеходов
Все новости
Фото

Когда запланировали кулинарный шедевр, но что-то пошло не так

советы

7 вещей, которыми стоит тешить себя любимого как можно чаще

Фото

Google опубликовал 1000 невероятных пейзажей Земли из космоса

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!