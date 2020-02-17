Коронавирус: На Diamond Princess заболели еще 99 человек, Украина пока не планирует эвакуацию

Еще 99 человек на судне Diamond Princess, который находится на карантине в японском порту, оказались зараженными корнавирусом, Украина пока не планирует эвакуацию украинцев.

Источник: The Guardian, Громадське

Детали: Японское министерство здравоохранения сообщило, что на борту лайнера Diamond Princess обнаружили еще 99 случаев заболевания коронавирусом Covid-19. Среди них одна россиянка. Таким образом на корабле заразилось уже 454 человека из 3600. Медики пока проверили лишь 1723 человека.

Всего на лайнере находятся граждане более 50 стран. Среди них 25 граждан Украины.

В посольстве Украины объяснили, что об эвакуации своих граждан с лайнера заявили лишь несколько стран (среди них США и Канада), последует ли их примеру Украина неизвестно.

"У меня нет информации о намерениях эвакуировать граждан Украины. Я думаю, это обсуждается, но пока конкретной информации нет. К тому же следует понимать, что другие страны эвакуируют своих граждан, являющихся пассажирами, а все украинцы члены экипажа судна", — отметила представительница посольства.

В посольстве также отметили, что для решения об эвакуации должны быть серьезные основания. Там добавили, что сейчас ситуация находится под контролем.

В Госдепартаменте США сообщили, что из 340 американцев, эвакуированных с корабля, у 14 обнаружили вирус.

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