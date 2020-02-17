Коронавирус: На Diamond Princess заболели еще 99 человек, Украина пока не планирует эвакуацию

Еще 99 человек на судне Diamond Princess, который находится на карантине в японском порту, оказались зараженными корнавирусом, Украина пока не планирует эвакуацию украинцев.

Источник: The Guardian, Громадське

Детали: Японское министерство здравоохранения сообщило, что на борту лайнера Diamond Princess обнаружили еще 99 случаев заболевания коронавирусом Covid-19. Таким образом на корабле заразилось уже 454 человека из 3600. Медики пока проверили лишь 1723 человека.

Всего на лайнере находятся граждане более 50 стран. Среди них 25 граждан Украины.

В посольстве Украины объяснили, что об эвакуации своих граждан с лайнера заявили лишь несколько стран (среди них США и Канада), последует ли их примеру Украина неизвестно.

"У меня нет информации о намерениях эвакуировать граждан Украины. Я думаю, это обсуждается, но пока конкретной информации нет. К тому же следует понимать, что другие страны эвакуируют своих граждан, являющихся пассажирами, а все украинцы члены экипажа судна", — отметила представительница посольства.

В посольстве также отметили, что для решения об эвакуации должны быть серьезные основания. Там добавили, что сейчас ситуация находится под контролем.

В Госдепартаменте США сообщили, что из 340 американцев, эвакуированных с корабля, у 14 обнаружили вирус.

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