Пристайко: При створенні патрулів на Донбасі враховуватимуть досвід Хорватії

612 переглядів
Неділя, 16 лютого 2020, 00:24

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко вважає, що при створенні спільних патрулів на Донбасі можна буде взяти за приклад досвід Хорватії.

Джерело: "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми вирішуємо, як зробити так, враховуючи досвід, наприклад, Хорватії - як вийти на рішення, аби в першу чергу забезпечити безпеку на цій території. Можливо, до того часу, щоб провести вибори."

Деталі: За словами міністра, ідея спільного патрулювання території Донбасу обговорювалась ще з початку Мінського процесу. Пристайко додав, що ця ідея завжди стає темою жвавих обговорень, а саме наскільки можна дозволити бойовиками брати участь у цих патрулях.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна погоджується на спільний із представниками ОРДЛО контроль території як умову для проведення місцевих виборів на Донбасі. 

Пізніше, джерело ЄП в українській делегації наголосило, що пропозиція щодо спільного контролю стосується патрулювання непідконтрольної території, але не кордону. 

Українська правда
Теми: Пристайко Донбас кордон ОРДЛО ОБСЄ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Чорні скриньки" зі збитого літака МАУ можуть розшифрувати у Франції - Пристайко 16 лютого 2020, 00:07
Збитий літак МАУ: На Іран можуть подати до суду, Пристайко назвав умову 15 лютого 2020, 16:59
Збиття літака: Іран виплатить родичам загиблих більш ніж по $80 тисяч – Пристайко 15 лютого 2020, 12:48
Усі новини
Головні новини
Стали відомі усі фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2020. ВІДЕО
На сайт Мюнхенської конференції повернули план "примирення України з РФ"
Катастрофа літака МАУ: Іран готовий співпрацювати з Україною для розслідування
Прокуратура викрила контрабанду з ОРДЛО: вилучила тютюну на 20 мільйонів
Усі новини
психологія

Коли кохана людина раптово зникає із вашого життя: чому так стається і що робити

18+

Які сексуальні проблеми може вирішити "віагра"

пояснює Супрун

Як правильно вибирати та користуватися презервативами