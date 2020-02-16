Пристайко: При створенні патрулів на Донбасі враховуватимуть досвід Хорватії

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко вважає, що при створенні спільних патрулів на Донбасі можна буде взяти за приклад досвід Хорватії.

Джерело: "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми вирішуємо, як зробити так, враховуючи досвід, наприклад, Хорватії - як вийти на рішення, аби в першу чергу забезпечити безпеку на цій території. Можливо, до того часу, щоб провести вибори."

Деталі: За словами міністра, ідея спільного патрулювання території Донбасу обговорювалась ще з початку Мінського процесу. Пристайко додав, що ця ідея завжди стає темою жвавих обговорень, а саме наскільки можна дозволити бойовиками брати участь у цих патрулях.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна погоджується на спільний із представниками ОРДЛО контроль території як умову для проведення місцевих виборів на Донбасі.

Пізніше, джерело ЄП в українській делегації наголосило, що пропозиція щодо спільного контролю стосується патрулювання непідконтрольної території, але не кордону.