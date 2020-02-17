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Українців із симптомами коронавірусу евакуювати з Уханя не будуть – МОЗ

Понеділок, 17 лютого 2020, 14:43
Українців із симптомами коронавірусу евакуювати з Уханя не будуть – МОЗ

На борт літака, який евакуюватиме українців з епіцентру розповсюдження коронавірусу Covid-19, китайського міста Ухань, не пускатимуть людей з симптомами ГРВІ.

Джерело: заява заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка на брифінгу в понеділок

Пряма мова: "Евакуюються здорові люди. На борт людей із симптомами гострої респіраторної хвороби не буде допущено. Це загальносвітова практика евакуації з карантинних зон".

Деталі: За його словами, перед посадкою на літак люди проходитимуть медичний огляд китайськими медпрацівниками, а також командою українських медиків від МОЗ.

Він розповів, що салон літака розбитий на зони таким чином, щоб виключити можливість передачі вірусу між пасажирами. Також там буде окреме приміщення для ізоляції людей, у яких можуть з'явитися симптоми під час перельоту.

Вилітає з України евакуаційний літак у вівторок, 18 лютого, і повернеться у четвер, 20 лютого.

Вдома евакуйованих українців помістять на 14 днів на карантин. Якщо протягом цього періоду в когось помітять симптоми хвороби, їх відправлятимуть до "боксованого" ізолятору в лікарні.

Ляшко повідомив, що кожного дня у світі фіксується скорочення випадків захворювання на коронавірус Covid-19. В Україні, зокрема, жодного хворого на вірус немає.

Щодо двох українців, які підхопили коронавірус на круїзному лайнері Diamond Princess біля Японії, заступник міністра зазначив, що їхній стан наразі задовільний, вони перебувають під наглядом у лікарні в Японії.

Знати більше: Літак на дезінфекцію, людей в окремі кімнати на 14 днів: якою буде евакуація українців з Китаю

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусКитайавіа
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