Украинцев с симптомами коронавируса эвакуировать из Уханя не будут – МОЗ

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Понедельник, 17 февраля 2020, 15:43

На борт самолета, который будет эвакуировать украинцев из эпицентра распространения коронавируса Covid-19 китайского города Ухань, не пустят людей с симптомами ОРВИ.

Источник: заявление заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко на брифинге в понедельник

Прямая речь: "Эвакуируются здоровые люди. На борт люди с симптомами острой респираторной болезни не будут допущены. Это общемировая практика эвакуации из карантинных зон".

Детали: По его словам, перед посадкой на самолет люди пройдут медицинский осмотр китайскими медработниками, а также командой украинских медиков от Минздрава.

Он рассказал, что салон самолета разбит на зоны таким образом, чтобы исключить возможность передачи вируса между пассажирами. Также там будет отдельное помещение для изоляции людей, у которых могут появиться симптомы во время перелета.

Он рассказал, что салон самолета разбит на зоны таким образом, чтобы исключить возможность передачи вируса между пассажирами. Также там будет отдельное помещение для изоляции людей, у которых могут появиться симптомы во время перелета.

Вылетает из Украины эвакуационный самолет во вторник, 18 февраля, и возвращается в четверг, 20 февраля.

Дома эвакуированных украинцев поместят на 14 дней на карантин. Если в течение этого периода у кого-то заметят симптомы болезни, их будут отправлять в "боксированный" изолятор в больнице.

Ляшко сообщил также, что каждый день в мире фиксируется сокращение случаев заболевания коронавирусом Covid-19. В Украине, в частности, ни одного носителя вируса нет.

Что касается двоих украинцев, которые подхватили коронавирус на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии, заместитель министра отметил, что их состояние сейчас удовлетворительное, они находятся под наблюдением в больнице в Японии.

Евгений Кизилов, УП
Темы: коронавирус Китай авиа


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