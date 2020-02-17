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У міжнародній слідчій групі щодо MH17 працює 4 українських прокурорів – ОГП

Понеділок, 17 лютого 2020, 15:54
У міжнародній слідчій групі щодо MH17 працює 4 українських прокурорів – ОГП

В офісі Генерального прокурора прокоментували інформацію нідерландських ЗМІ щодо звільнення українських прокурорів, які беруть участь у розслідуванні збиття літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар оприлюднено в понеділок на офіційному сайті офісу.

"У зв’язку із розповсюдженням інформації щодо розслідування збиття літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній повідомляємо про участь української сторони. Наразі до роботи міжнародної слідчої групи від Офісу Генерального прокурора залучено 4 представники офісу", - зазначили у відомстві.

Згідно з повідомленням, на національному рівні процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється 9 співробітниками офісу Генерального прокурора, а саме Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

"Вони мають досвід у здійсненні розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності, терактів та інших найтяжчих кримінальних правопорушень. Це дозволяє забезпечити не лише високий рівень професіоналізму, але також зберігає інституційну пам’ять у розслідуванні загибелі 298 пасажирів літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній", - підкреслили в офісі Генпрокурора.

Зазначимо, глава української групи у розслідуванні - заступник Генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Нагадаємо, раніше нідерландська газета NRC повідомила, що напередодні початку судового процесу в Нідерландах у справі збиття лайнера MH17 українські прокурори, які брали участь в розслідуванні, були звільнені  в рамках проведення реформи прокуратури. 

У понеділок глава МЗС України Вадим Пристайко зазначив, що зміна українських слідчих у справі катастрофи рейса MH17 є плановою і не вплине на майбутній судовий процес у Гаазі.

Теми: MH17прокуратура
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