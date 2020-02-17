В международной следственной группе по MH17 работают 4 украинских прокурора – ОГП

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Понедельник, 17 февраля 2020, 16:54

В Офисе генерального прокурора прокомментировали информацию нидерландских СМИ об увольнении украинских прокуроров, участвующих в расследовании дела о сбитом самолете рейса МН17 Малайзийских авиалиний.

Как сообщает "Европейская правда", комментарий опубликован в понедельник на официальном сайте офиса.

"В связи с распространением информации по расследованию сбивания самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний сообщаем об участии украинской стороны. Сейчас к работе международной следственной группы от офиса генерального прокурора привлечено 4 представителя офиса", - отметили в ведомстве.

Согласно сообщению, на национальном уровне процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется 9 сотрудниками офиса генерального прокурора, а именно Департамента надзора за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

"У них есть опыт в проведении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжких уголовных преступлений. Это позволяет обеспечить не только высокий уровень профессионализма, но также сохраняет институциональную память в расследовании гибели 298 пассажиров самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний", - подчеркнули в офисе генпрокурора.

Напомним, ранее нидерландская газета NRC сообщила, что накануне начала судебного процесса в Нидерландах в деле сбивания лайнера MH17 Украинские прокуроры, которые участвовали в расследовании, были уволены в рамках проведения реформы прокуратуры.

В понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что изменение украинских следователей по делу катастрофы рейса MH17 является плановой и не повлияет на будущий судебный процесс в Гааге.

Темы: MH17 прокуратура


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