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Гончарук хоче створити мільйон робочих місць за 5 років

Понеділок, 17 лютого 2020, 23:24
Гончарук хоче створити мільйон робочих місць за 5 років

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук висловив сподівання на створення у цьому році 200 тисяч нових робочих місць. 

Джерело: Гончарук у Facebook

Пряма мова: "Мета нашого Уряду на 2020-й рік –– це +200 тис. нових легальних робочих місць та скорочення пошуку роботи в середньому з 3,6 до 2 місяців."

Деталі: За наступних 5 років Кабмін ставить собі за мету створити 1 мільйон робочих місць. 

За словами керівника уряду, наразі майже кожен 5-й українець працює неофіційно. Така зайнятість позбавляє робітників багатьох прав у відносинах з роботодавцем. 

У рамках програми створення нових легальних робочих місць, 600 інспекторів праці провели роз'яснювальну роботу з понад 180 тис. роботодавців. До таких візитів також долучались Пенсійний фонд, податкова, служба зайнятості та органи місцевого самоврядування. 

У результаті таких дій, повідомляє прем’єр, за два тижні було укладено понад 107 тис. трудових договорів з 202 тис. працівниками. 

Загальна динаміка працевлаштування у тих сферах, де проводилась інформаційна кампанія, зросла на 25,8% у порівнянні із січнем минулого року. 

З 10 лютого почалась інспекційна кампанія. "Інспектори перевірятимуть роботодавців, що мають потенційно незадекларованих 4 і більше осіб", – повідомив Гончарук. Триватимуть такі заходи до 21 лютого. 

Нагадаємо:

  • Наприкінці грудня минулого року уряд схвалив законопроєкт про працю, він передбачає збільшення кількості легальних робочих місць, підвищення доходів та розширення соціальних прав працівників.

Українська правда

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Теми: економікаГончарукКабінет міністрівробота
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