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Аваков розкрив деталі евакуації українців із Уханя: кого візьмуть і як убезпечать

Вівторок, 18 лютого 2020, 00:15
Аваков розкрив деталі евакуації українців із Уханя: кого візьмуть і як убезпечать

Міністр МВС Арсен Аваков розповів деталі евакуації українців із китайської провінції Ухань, центру спалаху коронавірусу. За його словами, ті, у кого температура тіла буде 37,2 і більше, залишаться в Ухані. 

Джерело: Аваков в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Наші громадяни всі про це оповіщені і будуть знати конкретно, коли їм прибути. Китайська влада на наш запит в потрібний момент доставить наших громадян безпосередньо до літака, який повністю готовий. На борту літака буде 16 чоловік екіпажу…"

Деталі: Як розповів міністр, окрім екіпажу, на борту також будуть поліцейський, два лікаря, медсестра, військовослужбовець та співробітник консульства. Усі вони разом із евакуйованими будуть відбувати карантин. 

"Той у кого буде температура 37,2 і більше, на превеликий жаль, не полетить на літаку", – сказав Аваков. Якщо такі люди будуть, то їх направлять у місцеву лікарню. 

На борту, окрім українців, будуть також іноземці. Зокрема громадяни Росії, Білорусі, Нідерландів, Аргентини та інших країн. Проте ці держави заплатять Україні за евакуацію їхніх громадян. 

Міністр також додав, що вважає це нормальною практикою. Оскільки раніше одного українця, наприклад, забрав російський літак. 

Усі, кого везтимуть із Уханя, підпишуть спеціальні документи. Ними вони погоджуються на двотижневий карантин

На борту всіх забезпечать засобами гігієни, масками, їжею. 

Літак прибуде в один із аеропортів України на спеціальну санітарну смугу. Питання вибору летовища досі вирішується. Така ж сама ситуація із місцем карантину для евакуйованих.  

Як пояснив міністр, зустрічати пасажирів будуть співробітники ДСНС. Всі вони та інші особи, які будуть задіяні у евакуації, одягнуть спеціальну амуніцію.

 
Захисні костюми для лікарів та всіх причетних до евакуації та лікування українців із Уханя
Знімок екрану

Коли українців пересадять у автобус, літак продезінфікують. Включно із заміною повітряних фільтрів. Відходи, які залишаться у літаку, спалять. 

Після того як автобуси прибудуть до місця призначення, українців із Уханя помістять у спеціальні окремі корпуси, де вони будуть забезпечені всім необхідним. 

Крім того, місце карантину буде оточене бійцями Нацгвардії та співробітниками ДСНС. Поруч буде розташовуватись штаб сил Нацгвардії. 

Також очільник МВС розповів, що відходи, які будуть залишатись після евакуйованих, будуть ліквідовувати. Тверді спалюватимуть. Ті, що спалити неможливо, будуть проходити процедуру обеззараження. Відходи не будуть потрапляти у загальну каналізацію. 

Після завершення терміну перебування на карантині, вказаних осіб відпустять, якщо не буде інших показань лікарів. 

Приміщення, в яких знаходились евакуйовані, також пройдуть процедуру знезараження.

Знати більшеЛітак на дезінфекцію, людей в окремі кімнати на 14 днів: якою буде евакуація українців з Китаю

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Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусКитайАваковздоров'я
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