Министр МВД Арсен Аваков рассказал детали эвакуации украинцев из китайской провинции Ухань, центра вспышки коронавируса. По его словам, те, у кого температура тела будет 37,2 и более останутся в Ухане.

Источник: Аваков в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Наши граждане все об этом оповещены и будут знать конкретно, когда им прибыть. Китайские власти по нашему запросу в нужный момент доставляют наших граждан непосредственно к самолету, который полностью готов. На борту самолета будет 16 человек экипажа…"

Детали: Как рассказал министр, кроме экипажа, на борту также будут полицейский, два врача, медсестра, военнослужащий и сотрудник консульства. Все они вместе с эвакуированными будут отбывать карантин.

"Тот, у кого будет температура 37,2, к большому сожалению, не полетит в самолете", - сказал Аваков. Если такие люди будут, то их направят в местную больницу.

На борту, кроме украинцев, будут также граждане других государств. В частности России, Беларуси, Нидерландов, Аргентины и других стран. Однако эти государства заплатят Украине за эвакуацию их граждан.

Министр также добавил, что считает это нормальной практикой. Поскольку ранее одного украинца, например, забрал российский самолет.

Все, кого будут везти из Уханя, подпишут специальные документы. Ими они соглашаются на двухнедельный карантин.

На борту всех обеспечат средствами гигиены, масками, пищей.

Самолет прибудет в один из аэропортов Украины на специальную санитарную полосу. Вопрос выбора аєропорта до сих пор решается. Такая же ситуация с местом карантина для эвакуированных.

Как объяснил министр, встречать пассажиров будут сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Все они и другие люди, которые будут задействованы в эвакуации, наденут специальную амуницию.

Защитные костюмы для врачей и всех причастных к эвакуации и лечению украинцев из Уханя Снимок экрана

Когда как украинцев пересадят в автобус, самолет продезинфицируют. Включая замену воздушных фильтров. Отходы, которые останутся в самолете, сожгут.

После того как автобусы прибудут к месту назначения, украинцев из Уханя поместят в специальные отдельные корпуса, где они будут обеспечены всем необходимым.

Кроме того, место карантина будет окружено бойцами Нацгвардии и сотрудниками ГСЧС. Рядом будет располагаться штаб сил Нацгвардии.

Также глава МВД рассказал, что отходы, что будут оставаться после эвакуированных, будут ликвидировать. Твердые – сжигать, а те, что жечь невозможно будут проходить процедуру обеззараживания. Кроме того, Аваков добавил, что отходы не будут попадать в общую канализацию.

Ми маємо дбати про наших громадян: Міністерство внутрішніх справ у межах компетенції готове забезпечити безпеку під час евакуації українців з КНР та в обсервації - в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV https://t.co/KlMoSQrqb6 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 17, 2020

После завершения срока пребывания на карантине, указанных лиц отпустят, если не будет других показаний врачей.

Помещения, в которых находились эвакуированые, также пройдут процедуру обеззараживания.