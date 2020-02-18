Українця, що хворів на коронавірус, невдовзі випишуть з лікарні – Пристайко
Вівторок, 18 лютого 2020, 02:17
Двоє українців, що перебували у складі екіпажу на судні Diamond Princess та заразились на коронавірус, почувають себе нормального. Одного з них готуються виписати з лікарні.
Джерело: міністр МЗС Вадим Пристайко в ефірі "Свобода слова" на ICTV
Пряма мова: "Двоє наших громадян, які знаходились на кораблі, вони лікуються у військовому шпиталі поруч. І коли останній раз консули наші зв’язувались із лікарями 13 лютого, то за їх інформацією один громадянин почуває себе нормально, другого, скоріш за все, випишуть завтра.
Деталі: Міністр пообіцяв повідомити про виписку з лікарні члена екіпажу додатково, якщо це трапиться.
Читайте також: Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання
Передісторія:
- 5 лютого стало відомо про спалах нового коронавірусу (2019-nCoV) на круїзному лайнері Diamond Princess з 3700 людьми з 56 країн.
- На борту перебувають 25 громадян України, усі вони є членами екіпажу, серед них двоє інфіковані. Їх направили до лікарні.
Ольга Гетьманець, УП