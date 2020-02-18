Українця, що хворів на коронавірус, невдовзі випишуть з лікарні – Пристайко

Двоє українців, що перебували у складі екіпажу на судні Diamond Princess та заразились на коронавірус, почувають себе нормального. Одного з них готуються виписати з лікарні.

Джерело: міністр МЗС Вадим Пристайко в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Двоє наших громадян, які знаходились на кораблі, вони лікуються у військовому шпиталі поруч. І коли останній раз консули наші зв’язувались із лікарями 13 лютого, то за їх інформацією один громадянин почуває себе нормально, другого, скоріш за все, випишуть завтра.

Деталі: Міністр пообіцяв повідомити про виписку з лікарні члена екіпажу додатково, якщо це трапиться.

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