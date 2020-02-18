Украинца, что болел коронавирусом, вскоре выпишут из больницы – Пристайко
Вторник, 18 февраля 2020, 02:17
Двое украинцев, которые находились в составе экипажа на судне Diamond Princess и заразились коронавирусом, чувствуют себя нормального. Одного из них готовятся выписать из больницы.
Источник: министр МИД Вадим Пристайко в эфире "Свобода слова" на ICTV
Прямая речь: "Двое наших граждан, которые находились на корабле, они лечатся в военном госпитале рядом.
И когда последний раз консулы наши связывались с врачами 13 февраля, то по их информации один гражданин чувствует себя нормально, второго, скорее всего, выпишут завтра.
Детали: Министр пообещал сообщить о выписке из больницы члена экипажа дополнительно, если это случится.
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Предыстория:
- 5 февраля стало известно вспышке нового коронавируса (2019-nCoV) на круизном лайнере Diamond Princess с 3700 людьми из 56 стран.
- На борту находятся 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа, двое из них инфицированы. Их направили в больницу.
Ольга Гетьманец, УП