Украинца, что болел коронавирусом, вскоре выпишут из больницы – Пристайко

Двое украинцев, которые находились в составе экипажа на судне Diamond Princess и заразились коронавирусом, чувствуют себя нормального. Одного из них готовятся выписать из больницы.

Источник: министр МИД Вадим Пристайко в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Двое наших граждан, которые находились на корабле, они лечатся в военном госпитале рядом.

И когда последний раз консулы наши связывались с врачами 13 февраля, то по их информации один гражданин чувствует себя нормально, второго, скорее всего, выпишут завтра.

Детали: Министр пообещал сообщить о выписке из больницы члена экипажа дополнительно, если это случится.

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