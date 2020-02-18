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Украинца, что болел коронавирусом, вскоре выпишут из больницы – Пристайко

Вторник, 18 февраля 2020, 02:17
Украинца, что болел коронавирусом, вскоре выпишут из больницы – Пристайко

Двое украинцев, которые находились в составе экипажа на судне Diamond Princess и заразились коронавирусом, чувствуют себя нормального. Одного из них готовятся выписать из больницы.

Источник: министр МИД Вадим Пристайко в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Двое наших граждан, которые находились на корабле, они лечатся в военном госпитале рядом. 

И когда последний раз консулы наши связывались с врачами 13 февраля, то по их информации один гражданин чувствует себя нормально, второго, скорее всего, выпишут завтра.

Детали: Министр пообещал сообщить о выписке из больницы члена экипажа дополнительно, если это случится.

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Предыстория:

  • 5 февраля стало известно вспышке нового коронавируса (2019-nCoV) на круизном лайнере Diamond Princess с 3700 людьми из 56 стран.
  • На борту находятся 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа, двое из них инфицированы. Их направили в больницу.

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусЯпонияПристайкоздоровье
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