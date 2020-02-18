Ворог 8 разів обстріляв українських бійців – ООС

57 переглядів
Вівторок, 18 лютого 2020, 07:26

17 лютого бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Джерело: звіт ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів."

Деталі: Російські найманці відкривали вогонь біля Гнутового, Павлополя, Пісків, Водяного, Березового та Оріхового. 

Нагадаємо:

  • 16 лютого збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. 

Українська правда
Теми: Донбас війна Об'єднані сили на Донбасі ООС


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У "Голосі" розповіли, що саме передбачає план деокупації Донбасу та Криму 18 лютого 2020, 07:16
Аваков розповів про "спільні перехідні поліцейські сили" на Донбасі  18 лютого 2020, 04:15
Міністр МЗС про "12 кроків" Мюнхену: Розберемося зі своєю ідентичністю самі 18 лютого 2020, 02:49
Усі новини
Головні новини
У "Голосі" розповіли, що саме передбачає план деокупації Донбасу та Криму
Аваков розповів про "спільні перехідні поліцейські сили" на Донбасі 
У Раду подали закон про подолання наслідків російської агресії
Чверть ВВП: У НБУ розповіли про рівень тіньової економіки
Усі новини
Досвід

Досвід ветерана: Євген Михайлюк – від IT-спеціаліста до власника СТО

мімімі

11 теплих подарунків для людей, яким завжди холодно

Любов

Сексуальні стратегії, які вас вразять: як кохаються тварини