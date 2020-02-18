Ворог 8 разів обстріляв українських бійців – ООС

17 лютого бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Джерело: звіт ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів."

Деталі: Російські найманці відкривали вогонь біля Гнутового, Павлополя, Пісків, Водяного, Березового та Оріхового.

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