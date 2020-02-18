Ворог 8 разів обстріляв українських бійців – ООС
Вівторок, 18 лютого 2020, 06:26
17 лютого бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Джерело: звіт ООС
Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів."
Деталі: Російські найманці відкривали вогонь біля Гнутового, Павлополя, Пісків, Водяного, Березового та Оріхового.
Нагадаємо:
- 16 лютого збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.
Українська правда