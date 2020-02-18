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Враг 8 раз обстрелял украинских бойцов – ООС

Вторник, 18 февраля 2020, 06:26
Враг 8 раз обстрелял украинских бойцов – ООС

17 февраля боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов."

Детали: Российские наемники открывали огонь вблизи Гнутово, Павлополя, Песков, Водяного, Березового и Орехового.

Напомним:

  • 16 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаОбъединенные силы на ДонбассеООС
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