Враг 8 раз обстрелял украинских бойцов – ООС
Вторник, 18 февраля 2020, 06:26
17 февраля боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Источник: отчет ООС
Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов."
Детали: Российские наемники открывали огонь вблизи Гнутово, Павлополя, Песков, Водяного, Березового и Орехового.
Напомним:
- 16 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.
Украинская правда