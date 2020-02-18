Партія п’ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" вимагає від президента Володимира Зеленського заяви, чи планує він їхати до Москви на парад 9 травня.

Джерело: сайт "Європейської солідарності"

Дослівно: "Вважаємо, що вже настав той момент, коли президент Володимир Зеленський має чітко публічно заявити, чи припускає він свою участь у так званому "параді перемоги" у Москві 9 травня 2020 року.

Президент Зеленський і його політична сила мають повідомити суспільству, чи збирається він їхати на парад у Москві і доєднатися до делегації реваншистів з ОПЗЖ. Адже сьогодні (17 лютого – ред.) в парламенті керівництво "Слуг народу" поблажливо посміхались під час антиукраїнського провокативного виступу Рабіновича.

Не хочеться вірити, що для "Слуг народу" – народу, який стікає кров’ю у боротьбі з Росією, – неприйнятність участі України в путінському побєдобєсії не є очевидною і залишиться без їхньої публічної реакції".

Деталі: "Європейська Солідарність" обурена пропозиціями народних депутатів від "Опозиційної платформи – За життя" сформувати парламентську делегацію для участі у так званому параді у Москві 9 травня 2020 року – святковому марші армії, яка здійснює збройну агресію проти України.

На думку партії Порошенка, "реваншисти все вище підводять голову, а влада дивиться на це крізь пальці", адже "антиукраїнська виходка Рабіновича, його запальна проросійська промова на погоджувальній раді не зустріли жодної реакції керівництва парламенту, яке в інших випадках охоче коментує виступи депутатів від демократичної опозиції".

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