У Порошенко требуют от Зеленского заявления, поедет ли он на парад в Москву

Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует от президента Владимира Зеленского заявления, планирует ли он ехать в Москву на парад 9 мая.

Источник: сайт "Европейской солидарности"

Дословно: "Считаем, что уже настал тот момент, когда президент Владимир Зеленский должен четко публично заявить, допускает ли он свое участие в так называемом "параде победы" в Москве 9 мая 2020 года.

Президент Зеленский и его политическая сила должны сообщить обществу, собирается ли он ехать на парад в Москве и присоединиться к делегации реваншистов из ОПЗЖ. Ведь сегодня (17 февраля - ред.) в парламенте руководство "Слуг народа" снисходительно улыбалось во время антиукраинского провокационного выступления Рабиновича.

Не хочется верить, что для "слуг народа" – народа, который истекает кровью в борьбе с Россией, – неприемлемость участия Украины в путинском победобесии не является очевидной и останется без их публичной реакции".

Детали: "Европейская Солидарность" возмущена предложениями народных депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" сформировать парламентскую делегацию для участия в параде в Москве 9 мая – "праздничном марше армии, которая совершает вооруженную агрессию против Украины".

По мнению партии Порошенко, "реваншисты все выше поднимают голову, а власть смотрит на это сквозь пальцы", ведь "антиукраинская выходки Рабиновича, его зажигательная пророссийская речь на согласительном совете не встретили никакой реакции руководства парламента, которое в других случаях охотно комментирует выступления депутатов от демократической оппозиции".

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