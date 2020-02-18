У Порошенко требуют от Зеленского заявления, поедет ли он на парад в Москву
Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует от президента Владимира Зеленского заявления, планирует ли он ехать в Москву на парад 9 мая.
Источник: сайт "Европейской солидарности"
Дословно: "Считаем, что уже настал тот момент, когда президент Владимир Зеленский должен четко публично заявить, допускает ли он свое участие в так называемом "параде победы" в Москве 9 мая 2020 года.
Президент Зеленский и его политическая сила должны сообщить обществу, собирается ли он ехать на парад в Москве и присоединиться к делегации реваншистов из ОПЗЖ. Ведь сегодня (17 февраля - ред.) в парламенте руководство "Слуг народа" снисходительно улыбалось во время антиукраинского провокационного выступления Рабиновича.
Не хочется верить, что для "слуг народа" – народа, который истекает кровью в борьбе с Россией, – неприемлемость участия Украины в путинском победобесии не является очевидной и останется без их публичной реакции".
Детали: "Европейская Солидарность" возмущена предложениями народных депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" сформировать парламентскую делегацию для участия в параде в Москве 9 мая – "праздничном марше армии, которая совершает вооруженную агрессию против Украины".
По мнению партии Порошенко, "реваншисты все выше поднимают голову, а власть смотрит на это сквозь пальцы", ведь "антиукраинская выходки Рабиновича, его зажигательная пророссийская речь на согласительном совете не встретили никакой реакции руководства парламента, которое в других случаях охотно комментирует выступления депутатов от демократической оппозиции".
Предыстория:
- 17 февраля один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович предлагает Верховной Раде сформировать делегацию для участия в майском параде в Москве по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне.
- В августе 2019 года помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия победы в "Великой отечественной войне" в мае 2020 года.
- Президента Петра Порошенко российский лидер Владимир Путин, учитывая конфликт, не звал на праздничные события в Москву.
- В Украине с 2015 года 8 мая чтят как День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.