Бій на лінії розмежування закінчився, є загиблий – ОС

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Вівторок, 18 лютого 2020, 10:27

Штаб Операції об’єднаних сил на Донбасі повідомляють, що бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний на лінії розмежування закінчився.

Джерело: пресслужба ОС

Дослівно: "Підрозділи Об’єднаних сил надали адекватну вогневу відповідь противнику та утримали повний контроль над ситуацією.

Серед українських захисників, нажаль, один загиблий, четверо отримали легкі поранення, їм надається медична допомога".

Деталі: Також штаб повідомляє про одного загиблого і 5 важкопоранених з ворожої сторони.

Зазначається, що противник запросив режим тиші. Позиції українських захисників не втрачені.

Наразі ситуація в районі лінії розмежування повністю контрольована, підрозділи резерву зі складу Об’єднаних сил перебувають у готовності до застосування.

Що було раніше: Зранку 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого, тривав бій, у якому Україна зазнала втрат.

Українська правда
Теми: ООС Донбас війна Збройні сили


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