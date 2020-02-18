Бой на линии разграничения закончился, есть погибший – ОС

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Вторник, 18 февраля 2020, 10:27

Штаб Операции объединенных сил на Донбассе сообщают, что бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный на линии разграничения закончился.

Источник: пресс-служба ОС

Дословно: "Подразделения Объединенных сил предоставили адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией.

Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь". 

Детали: Также штаб сообщает об одном погибшем и 5 тяжелораненых с вражеской стороны.

Отмечается, что противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны.

Сейчас ситуация в районе линии разграничения полностью контролируется, подразделения резерва из состава Объединенных сил находятся в готовности к применению.

Что было раньше: Утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного, что неподалеку от Золотого, шел бой, в котором Украина понесла потери.

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс война Вооруженные силы


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