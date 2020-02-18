Представництво в ЄС вимагає рішучої реакції на атаку РФ на Донбасі

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Вівторок, 18 лютого 2020, 12:00

Представництво України в ЄС поінформувало Євросоюз про новий напад РФ на Донбасі, закликавши партнерів до рішучої реакції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Чергова цинічна атака Росії на Донбасі. Сьогодні сили РФ і підтримувані нею сили почали наступ і масований обстріл позицій ЗСУ із застосуванням зброї, забороненої Мінськими угодами. Один військовий загинув, четверо поранені", - написав у Twitter посол України при ЄС Микола Точицький.

"Ми поінформували ЄС про ескалацію конфлікту Росією і закликали партнерів до рішучої реакції" - наголосив він.

Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс висловив занепокоєння спробою збройних формувань Російської Федерації перейти лінію розмежування на Луганщині.

У вівторок зранку збройні формування РФ атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного – Україна зазнала втрат.

Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, четверо отримали легкі поранення, їм надається медична допомога.

Теми: ЄС Донбас війна Росія


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