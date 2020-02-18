Представительство в ЕС требует решительной реакции на атаку России на Донбассе

Представительство Украины в ЕС проинформировало Евросоюз о новом нападении РФ на Донбассе, призвав партнеров к решительной реакции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Очередная циничная атака России на Донбассе. Сегодня силы РФ и поддерживаемые ею силы начали наступление и массированный обстрел позиций ВСУ с применением оружия, запрещенного минскими соглашениями. Один военный погиб, четверо ранены", - написал в Twitter посол Украины при ЕС Николай Точицкий.

"Мы проинформировали ЕС об эскалации конфликта Россией и призвали партнеров к решительной реакции", - отметил он.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил обеспокоенность попыткой вооруженных формирований Российской Федерации перейти линию разграничения на Луганщине.

Во вторник утром вооруженные формирования РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного. Украина понесла потери.

В результате обстрела один украинский военный погиб, четверо получили легкие ранения, им оказывают медицинскую помощь.