На борту Diamond Princess уже понад 500 хворих на новий коронавірус
На круїзному лайнері Diamond Princess, який перебуває на карантині біля берегів Японії, виявили 88 нових випадків захворювання на коронавірус. Загальна кількість заражених на лайнері зросла до – 542.
Джерело: пресслужба Міністерства добробуту і праці Японії
Дослівно: "Позитивні випадки були підтверджені у 542 з 2404 осіб, які пройшли тестування (включаючи 254 безсимптомних носіїв патогенних мікроорганізмів)".
Деталі: Загалом, станом на 18 лютого було підтверджено 88 нових випадків захворювання на борту лайнера. Відзначається, що у 65 осіб наразі не проявляються симптоми хвороби.
Надалі усіх нововиявлених хворих доставлять до медичних установ Японії з інфекційними відділеннями.
Наразі карантин на лайнері триває. Для тих, кому необхідно, проводиться новий тест на коронавірус, результати якого оголосять пізніше.
Передісторія:
- 5 лютого стало відомо про спалах нового коронавірусу (2019-nCoV) на круїзному лайнері Diamond Princess з 3700 людьми з 56 країн.
- На борту перебувають 25 громадян України, усі вони є членами екіпажу. Підхопили коронавірус двоє українців.
- Лайнер перебуває на карантині до 19 лютого.
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