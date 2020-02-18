На борту Diamond Princess уже понад 500 хворих на новий коронавірус

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Вівторок, 18 лютого 2020, 12:47

На круїзному лайнері Diamond Princess, який перебуває на карантині біля берегів Японії, виявили 88 нових випадків захворювання на коронавірус. Загальна кількість заражених на лайнері зросла до – 542.

Джерело: пресслужба Міністерства добробуту і праці Японії

Дослівно: "Позитивні випадки були підтверджені у 542 з 2404 осіб, які пройшли тестування (включаючи 254 безсимптомних носіїв патогенних мікроорганізмів)".

Деталі: Загалом, станом на 18 лютого було підтверджено 88 нових випадків захворювання на борту лайнера. Відзначається, що у 65 осіб наразі не проявляються симптоми хвороби.

Надалі усіх нововиявлених хворих доставлять до медичних установ Японії з інфекційними відділеннями.

Наразі карантин на лайнері триває. Для тих, кому необхідно, проводиться новий тест на коронавірус, результати якого оголосять пізніше.

Передісторія:

  • 5 лютого стало відомо про спалах нового коронавірусу (2019-nCoV) на круїзному лайнері Diamond Princess з 3700 людьми з 56 країн.
  • На борту перебувають 25 громадян України, усі вони є членами екіпажу. Підхопили коронавірус двоє українців.
  • Лайнер перебуває на карантині до 19 лютого.

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Теми: коронавірус Covid-2019 Японія


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