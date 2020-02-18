На борту Diamond Princess уже более 500 заболевших новым коронавирусом

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Вторник, 18 февраля 2020, 12:47

На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, обнаружили 88 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных лайнере возросло до – 542.

Источник: пресс-служба Министерства благосостояния и труда Японии

Дословно: "Положительные случаи были подтверждены в 542 с 2404 человек, которые прошли тестирование (включая 254 бессимптомных носителей патогенных микроорганизмов)".

Детали: Всего, по состоянию на 18 февраля, было подтверждено 88 новых случаев заболевания на борту лайнера. Отмечается, что в 65 человек пока не проявляются симптомы болезни.

В дальнейшем всех вновь выявленных больных доставят в медицинские учреждения Японии с инфекционными отделениями.

Сейчас карантин на лайнере продолжается. Для тех, кому необходимо, проводится новый тест на коронавирус, результаты которого объявят позже.

Предыстория:

  • 5 февраля стало известно вспышке нового коронавируса (2019-nCoV) на круизном лайнере Diamond Princess с 3700 людьми из 56 стран.
  • На борту находятся 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа. Подхватили коронавирус двое украинцев.
  • Лайнер находится на карантине до 19 февраля.

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Темы: коронавирус Covid-2019 Япония


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